Oppdrettsnæringa skal betale mer i skatt. Men den kjemper imot med alle midler, og kaller forslaget et svik fra finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Dagsavisen tolker maktkampen til reelt å handle om skattevilje.

Havet har skummet hvitt over landets merder denne uka. Regjeringens ønske om at oppdretterne skal betale mer tilbake til fellesskapet, til kommuner og lokalsamfunn, for lån av våre felles naturressurser, har skapt stor offentlig debatt. Ei sterk næring har gjort opprør mot en presumptivt svak regjering.

I den rå PR-maktkampen som har utspilt seg for åpent kamera og mikrofon, skyr man knapt noen midler. Oppførselen til milliardær og allmektig styreleder i Salmar, Gustav Witzøe, i «Debatten» på NRK torsdag, var mildt sagt spesiell. Å kreve å få fortelle sin versjon av historien, men nekte å delta i det påfølgende ordskiftet, hører ikke hjemme på dette nivået.

Bransjen har tre klare forsvarslinjer, som den har mobilisert svært godt rundt. For det første har den knyttet permitteringer direkte til den foreslåtte grunnrentebeskatninga. Selv om dette er vanlig prosedyre i bransjen og gjøres i stor grad løpende. Dagens Næringsliv skrev fredag om at 2300 allerede var permittert i løpet av året før regjeringens vedtak om grunnrente. Det er altså nær på en direkte løgn.

Den andre linja er å angripe det tekniske skattegrepet finansdepartementet har lagt til grunn gjennom en «normpris». Ved å fokusere på dette allment vanskelig tilgjengelige poenget, drukner man den offentlige debatten i detaljer og skjuler for kjernen − at det er svært rimelig at oppdrettsnæringa betaler mer av superprofitten den soper inn i en beskyttet bransje.

Den tredje er at de største selskapene, som grunnrentebeskatninga aller mest vil treffe, gjemmer seg bak de små og kjemper gjennom næringas bransjeorganisasjon. Fredag nektet de fem dominerende aktørene å møte finansministeren til møte. Næringa er altså invitert til å komme med innspill, men har ikke vært konstruktiv.

Dagsavisen tolker maktkampen til reelt å handle om skattevilje. Ei næring som i tiår har fått bygge seg opp gjennom bruk av fellesskapets havressurser, har utviklet et selvbilde der den ser det som en rett å motsette seg politisk instruks.

Næringa har valgt å ta diskusjonen ut i åpent lende, heller enn å gå i dialog og bruke høringsinstituttet. Fredag gikk regjeringen bransjen i møte for å bli enige om grunnlaget for skatten på superprofitt. Regjeringen viker ikke, men er pragmatisk. Dette er klokt og i tråd med godt, norsk partssamarbeid. Slik kommer man videre i arbeidet med å innføre grunnrenteskatt. Det er på høy tid.

