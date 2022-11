Nato trener på nye våpen utenfor Tromsø: – Ikke et signal til Russland

Det splitter nye våpensystemet kan avfyre krysserraketter fra vanlige militærtransportfly.

– Dette er ikke et signal til Russland eller andre motstandere, sier kaptein Margaret Collins i US Army til The Barents Observer, som skrev om det nye våpensystemet «Rapid Dragon» først.

«Pallen» med krysserraketter før innlasting i et militært transportfly. (Skjermdump fra Lockeed Martins salgsvideo for Rapid Dragon)

Ifølge kaptein Collins, stadig i The Barents Observer, har de amerikanske spesialstyrkene valgt et rundt 150 kilometer langt og 100 kilometer bredt felt vest for Andøya og Tromsø, fordi testområdet for de nye våpnene «må være stort». Øvelsen 9. til 11. november blir første gang «Rapid Dragon»-systemet testes.

– Vi vil demonstrere våpenet sammen med våre Nato-partnere. Dette blir første gang med «live fire», sier kaptein Collins til The Barents Observer.

«Live fire exercise» vil på militærspråk si at våpnene testes med ekte ammunisjon i stedet for blanke skudd.

650 km til Kola

Poenget med «Rapid Dragon»-våpnene, er at de skal kunne treffe mål som er langt unna, både på land og til sjøs. «Hurtigdragen» skal kunne avfyre krysserraketter, skalte cruise missiles, fra vanlige militære transportfly. Det betyr at amerikanske og andre Nato-styrker vil kunne bruke helt ordinære flyplasser i hele Nato-området, inkludert Skandinaiva, for å få fly med krysserraketter i lufta. Fra testområdet rundt polarsirkelen, er det rundt 650 kilometer til Russlands Kolahalvøya.

Nøyaktig hvilken type krysserraketter det er snakk om, vil verken det norske forsvarets operative hovedkvarter eller den amerikanske hæren (US Army) opplyse om. Våpenprodusent Lockheed Martins salgsvideo viser hvordan rakettene pakkes og transporteres.





