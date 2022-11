Langrennsløperen Ingvild Flugstad Østberg har klart helseattesten – klar for comeback

Det fortalte hun på et pressetreff ved Olympiatoppen mandag.

Østberg har slitt med helsen de to siste årene og pådro seg to tretthetsbrudd i foten sommeren 2020. Foran sesongstarten på Beitostølen i november 2019 fortalte Østberg at hun ikke hadde fått godkjent helseattest og at hun dermed ikke kunne konkurrere.

Hun var tilbake i konkurransesporet foran sist sesong og rakk å få med seg tre verdenscuphelger i Ruka, Lillehammer og Davis før hun på ny fikk startnekt på grunn av at hun ikke besto helsetesten. Det gjorde at hun mistet hele resten av konkurransesesongen.

