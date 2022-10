Frankrike nekter å utlevere 92-årig prest

Frankrike har avvist Canadas forespørsel om å utlevere en pensjonert prest på hele 92 år. Presten Joannes Rivoire bor i dag på et sykehjem i Lyon og beskyldes for overgrep mot mindreårige og Canada ønsker altså mannen utlevert. Fransk lov tillater dog ikke utlevering av egne statsborgere. Overgrepet, som skal ha funnet sted på 70-tallet, er også foreldet etter fransk lov, som vil si at Rivoire heller ikke kan straffeforfølges der han er.

Rivoire forlot Canada i 1993 etter 33 år som misjonær, offisielt for å pleie sin syke far. Han ble imidlertid anklaget for flere overgrep utover 90-tallet og hadde en arrestordre mot seg frem til 2017 for seksuelle overgrep mot tre andre mindreårige.

Presten benekter på sin side anklagene, senest under et møte med en inuittdelegasjon i Lyon i september, skriver Le Monde.

En delegasjon av inuitter på vei ut fra lokalene til misjonsordenen Oblatfedrene i Lyon. (JEFF PACHOUD/AFP)

Den katolske kirken har en mørk historie i Canada, der mer enn 150.000 urfolksbarn ble tatt fra familiene sine og flyttet til kostskoler hvor tusenvis døde. Pave Frans kalte det under et besøk i juli for et folkemord, ifølge TV2.

Rivoire skal ikke ha vært tilknyttet kostskolene, men lederen for organisasjonen Inuit Tapiriit Kanatami, Forente inuitter i Canada, var i mars i Roma for å be Pave Frans om personlig å gripe inn og overbevise Rivoire om å vende tilbake til Canada for å stå for retten, skriver Nunatsiaq News.

I 2018 ble det åpnet et gruppesøksmål mot Rivoires orden Oblatfedrene i Quebec, der 200 ofre anklager flere prestere for seksuelle overgep.

Pave Frans kaller katolske misjonærers behandling av inuitter et folkemord etter et seksdagers besøk i Canada i sommer. (Guglielmo Mangiapane/AP)

Kanadiske påtalemyndigheter konkluderer i en pressemelding med at alle muligheter for å få Rivoire utlevert fra eller straffeforfulgt i Frankrike er uttømt, men ønsker å få ham etterlyst av Interpol i håp om at han kan arresteres om han senere forlater Frankrike.

