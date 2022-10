Luksusshoppingen går så det griner

De ligger som perler på en snor i Oslo Fashion District, kvartalet mellom Akersgaten og Kongens gate, Prinsens gate og Grensen: Louis Vuitton, Hermes, Saint Laurent, Gucci og Dior. Et tildekket inngangsparti reklamerer med at hit kommer Chanel til å åpne våren 2023. Hos Louis Vuitton selges blant annet sneakers fra 13.000 kroner og vesker fra 25 000 kroner og oppover. Utenfor butikken deres i Oslo er det daglig kø. Men, hva skyldes det? Har ikke folk fått strømregningen denne måneden?

Dagen før dagen i Oslo sentrum Louis Vuitton-butikken i Oslo har hatt kø utenfor siden åpningen (Ørn E. Borgen/NTB)

En annen verden

Blant ekspertene er det bred enighet om at luksusmarkedet er nærmest uavhengige av hvordan det går med samfunnsøkonomen for øvrig. Det er som om det lever, bokstavelig talt, i sin egen verden. Om du er en som er villig til å svi av 70 000 for en veske, spiller økte priser på mat og strøm liten eller ingen rolle.

Dagsavisens økonomispaltist Kjetil Staalesen var innom temaet nylig i sin kommentar «Tidevannet hever ikke alle båtene».

– Etterspørselen etter luksusvarer er i stor grad frikoblet fra de opp- og nedturene resten av oss opplever i vår hverdagsøkonomi. Mens vanlige folk kjøper det de kjøper for penger de har tjent på arbeid eller pensjon/trygd, finansieres luksusvarer i svært stor grad med kapitalinntekter eller arv. I verdens hovedsteder er det bonanza i luksusbutikkene når det deles ut bonuser i finansnæringen eller når kursene stiger mye på børsen og er du virkelig rik kjøper du det du har lyst på når du har lyst på det, helt uavhengig av om formuen din har gått opp eller ned i det siste. De rikeste blant oss tjener mer penger mens de sover enn de klarer å bruke mens de er våkne, sier Kjetil Staalesen til Dagsavisen.

Diors butikk i Oslo har en jevn strøm av kunder til tross for økonomiske nedgangstider. (Jonathan Taylor)

– At det er folksomt i de butikkene i Oslo som har dørvakter i mørk dress og som pakker varene sine i poser som kan kjøpes på ebay for mange penger, har også en annen forklaring. Bor du utenfor Norden får du refundert norske avgifter på det du kjøper her i landet. Høye avgifter betyr press på butikkenes marginer, som igjen betyr at Norge blir et relativt billig shoppingland for den globale luksuskjøpende overklassen. Mange av kundene i luksusbutikkene i Oslo sentrum har ofte reist langt, og snakker lite norsk, for å si det slik, sier Staalesen.

Vekst i år

Under koronapandemien var det en merkbar nedgang grunnet anglende turisme, men med dagens økonomiske situasjon er det ikke mange røde tall å spore hos de mest eksklusive butikkene. Internasjonale medier rapporterer det samme. Ifølge CNBC kan både Dior, Louis Vuitton og Versace vise til sterke salgstall, mens kjedebutikkene Walmart, Best Buy og Gap har måttet kutte kostnader fordi såkalt vanlige lønnsmottakere har kuttet ned på shoppingen grunnet inflasjon.

Eierselskapet LVMH som også eier Dior, Fendi og Givenchy kan skilte med 21 prosents organisk inntektsvekst (red.anm. markedsvekst innen sitt eksisterende forretningsområde) i første halvår av 2022 i forhold til samme periode i fjor. Også Capri Holdings, som eier blant annet jimmy Choo og Michael Kors, har rapportert en inntektsøking på 15 prosent fra i fjor.

«Ingen kan spå hva som skjer framover, men vi kan trygt si at luksusindustrien har en robust og god økonomi» uttalte toppsjefen i Capri, John Idol til CNBC i august.

