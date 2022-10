Strømekspert med gladnyhet: – Mindre sjanse for en kritisk vinter

Kraftprisene ble mer enn halvert og vannstanden i kraftmagasinene steg med 5,4 prosentpoeng i Sør-Norge i forrige uke. Det melder NTB.

Men denne uka er strømprisene på vei oppover igjen, tross mer vann i magasinene og ruskete høstvær. Hvorfor? Vi ringte kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt i Volue Insights.

– Magasinene stiger! Det er en gladnyhet, eller?

– Ja, det er absolutt det. I forrige uke var det mange dager med mye regn og mye vind, og da fikk vi lave strømpriser. Da har man mer vann som kan brukes til vinteren. Og det er mindre risiko for at man får for lite vann til våren, sier Lilleholt.

Han forklarer at regn som faller nå på høsten først og fremst har en kortsiktig effekt på prisene. Vannføringa i elvene stiger, og det gir mer kraft og lavere priser. Men vannet ender og i store vannmagasiner, og der sparer vi fortsatt på vannet.

– Nå lønner det seg å spare vannet man har til vinteren. Det er da det er mest knapphet og høyest pris, sier han.

På vinteren faller gjerne vannet fra himmelen som snø. Dermed tar det lengre tid før den kan produsere strøm. Og Europa bruker mer gass.

Krisa er avlyst

I det sørlige Norge falt kraftprisene i forrige uke over 60 prosent fra uka før. Gjennomsnittlig ukespris var på 98 øre per kilowattime, noe som er laveste ukespris hittil i år for Sør-Norge.

Men strømprisen er på vei opp. Torsdag vil den ligge på 2,7 kroner kilowattimen i Sørvest-, Sørøst- og Vest-Norge, ifølge de siste tallene fra kraftbørsen Nord Pool.

Analysesjef hos Volue Insight, Tor Reier Lilleholt. (Privat)

– Nå sitter kraftprodusentene og lurer på hvor mye strøm de skal produsere og hvor mye vann de skal spare?

– Ja, sånn er det jo hvert år. De må disponere vannet i magasinene, både for pris og for leveringssikkerhet. Nå er leveringssikkerheten blitt mye bedre. Men det er en lang vinter. Det avgjørende er hvor kald den blir.

– Hvordan da?

– Hvis vinteren blir kald er det fristende å eksportere mye strøm. Hvis man ikke faller for den fristelsen, er krisesituasjonen nå avlyst. Men det er fortsatt forventet høye priser i vinter.

– Høyere enn i fjor?

Ja. Det blir høyere enn i fjor. Man har fortsatt mye mindre enn normalt vann i magasinene, og det er fortsatt krig i Europa.

Snø er tvungen sparing

I sommer så vi flere bilder av uttørka innsjøer og tørre elver. Lilleholt forklarer at vi fortsatt sliter med den situasjonen.

– Men det vannet vi har fått nå det har hjulpet. Så det er ikke kritisk lenger. Med en ekstrem situasjon kan vi fortsatt havne der til våren, men det er usannsynlig.

– Hva er det best om nedbøren kommer som? Snø eller regn?

– Det er absolutt best med regn. For da kan du bruke det i vinter. Hvis ikke må du vente til sommeren med å bruke det. Snø er tvungen sparing. Da kan du ikke bruke krafta til vinteren når det er mest kritisk.

Samtidig er det best for kraftproduksjonen om nedbøren kommer høyt oppe i fjellene.

– Hvis det nå bøtter ned to uker i strekk, blir det ordentlig lave priser da?

– Ja, da får vi lave priser i de ukene. Men ikke sånn det var. Du kommer ikke tilbake til 30 øre. Ikke før vi har masse snø og den smelter.

---

Fyllingsgrad på Østlandet

Grafikken viser fyllingsgrad i vannmagasiner på østlandet. Den svarte streken viser dagens nivå. De stiplete strekene viser maks- og minimumsnivå fra tidligere, mens den mørkerøde streken viser mediannivå. (NVE)

Kilde: NVE. Her kan du se nøyere på tallene derfra.

---