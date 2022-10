Påstår at Mick Jagger og Keith Richards var elskere

I en ny biografi om Rolling Stones blir det påstått at mannen som har hatt flere supermodellkjærester enn de fleste, også hadde et forhold til gitarist Mick Taylor. Boka er skrevet av ingen ringere enn journalist og forfatter Lesley-Ann Jones. Hun er kvinnen bak en rekke rock-biografier, blant annet om Freddie Mercury, David Bowie og Marc Bolan.

Rolling Stones i 1970 - Mick Taylor helt til venstre. (Cardenas/Ap)

Den britiske avisen The Mirror forteller at i den ferske boka som har tittelen «The Stone Age» skriver Jones at Rolling Stones’ frontmann Mick Jagger er biseksuell, og at han har hatt forhold til flere av bandets medlemmer, blant dem Keith Richards og Mick Taylor. Sistnevnte steppet inn som gitarist etter Brian Jones i 1969 og var med bandet fram til 1974.

I boka siteres blant annet tidligere kjærester og ektefeller om forholdet mellom Mick Jagger, Keith Richards og Mick Taylor. Anita Pallenberg skal ha sagt: «Jeg så fra første øyeblikk at Mick var forelsket i Keith». Jaggers ekskjæreste Marianne Faithfull sier at hun «merket at det var en seksuell spenning mellom med. Jeg ante veldig tidlig at Mick var biseksuell». Også Mick Taylors ekskone skal ha sagt at hun fersket mannen sin til sengs med Mick Jagger.

Elskere eller ei, forholdet mellom Richards og Jagger har vært turbulent opp gjennom, og skikkelig knute på tråden ble det etter at Keith Richards skrev i sin biografi «Life» at hans kjælenavn på Jagger var «Her Majesty». Men de to skal ha skværet opp, og blant de som kjenner dem er det ikke merkverdig. I følge Marianne Faithfull har Micks forhold til Keith vært det som betyr mest for han av alle forhold han har hatt, skriver The Mirror.

