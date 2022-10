NHO: – Regjeringen er alt for optimistisk

Saken oppdateres

– Ledigheten vil gå, opp, prisveksten vil bli høyere, og veksten vil bli lavere.

Slik beskriver NHO-sjef Ole Erik Almlid regjeringens skatteopplegg.

– Dette budsjettet vil slå inn på arbeidsplasser, og på toppen av alt vil de putte en skatteregning, jeg vil si sjokkregning på 50 milliarder kroner til bedriftene. Dette er dårlig nytt, og vil svekke bedriftene, muligheter til å gjøre det grønne skiftet, og ansette flere. Vi ser at det vil bli massive overføringer fra privat sektor til offentlig sektor. Dette ser ubalansert ut og vil koste arbeidsplasser, sier NHO-sjefen.

Frykter større arbeidsledighet

– Er det ikke rett og rimelig av en rød regjering å omfordele fra privat næringsliv til velferd?

– De får selv definere om de er en rødgrønn eller rød regjering. Jeg hører du sier at de er rød, og det er mye rød politikk her. Har man en politikk som gjør at investeringene faller, det grønne skiftet faller i omstilling, og vi får større arbeidsledighet, så kan ikke det være en politikk regjeringen ønsker, sier han.

– Både dere og LO har advart mot økt ledighet. Er dette et budsjett som vil motvirke det eller forsterke det?

– Dette budsjettet vil forsterke ledigheten. Og den vil ta bort investeringskraft, og muligheter til å investere i næringslivet. Det vil bli færre som ansettes, og ja, ledigheten vil bli høyere neste år, sier han.

– Hva er verst, økt utbytteskatt, formuesskatt, eller grunnrenteskatt?

– Hele pakka. Hele pakka er så grunnleggende stor og bred, at den treffer alle deler av norsk næringsliv. Formuesskatten spesielt vil ramme private eiere, som er nøkkelen til å utvikle Norge, avslutter NHO-sjefen.

Forventet kritikk

Finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet Egil Knutsen er ikke overrasket over kritikken fra NHO.

– NHO advarer mot at dette budsjettet vil føre til økt arbeidsledighet, mindre investeringer og mindre aktivitet i det private næringslivet. Hva er din kommentar til det?

– Jeg er veldig uenig i det. Økende og store forskjeller som vi har sett de siste årene, det er gift for omstilling og for verdiskaping. Vi omfordeler verdier nå og satser på verdiskaping, aktiv næringspolitikk, klimapolitikk som skal skape nye grønne arbeidsplasser, så Norge skal bli et enda bedre land og drive næringsvirksomhet i. Det kommer dette budsjettet til å bidra til, sier han.

– De med de største formuene må betale mer skatt, og det er forutsigbart at NHO er uenig i det. Men det er altså en ny kurs i skattepolitikken som skal utjevne forskjeller i Norge, sier han.

– Du sier at dette er et svært omfordelene budsjett. Hva slags effekt kan de som sitter nederst på bordet. Folk som har dårlig råd, minstepensjonister - hva kan de forvente av dere av dette budsjettet?

– De som har lavere og vanlige inntekter skal betale mindre skatt. Vi trygger velferden som er så viktig for oss alle, men særlig de med minst fra før av. Vi gjør et krafttak nå for å få enda flere i jobb. Det har vært en dobling av uføre under Høyre, det skal vi prøve å snu om på nå, så vi får kvalifisert flere unge for arbeid, sier Knutsen.

– Hvem vil du peke på er vinnere i dette statsbudsjettet?

– De som er vinnere i Norge nå, og til neste år, er alle de unge som har stått helt utenfor arbeidslivet og som nå har kommet inn, og som vi håper kommer inn i arbeidslivet til neste år. Det gir enorm frihet til de som ta del i det å ha en jobb, en fast arbeidsplass og gå til, og så er det viktig for velferden vår at flere er i jobb. Jeg vil påstå at de er vinnerne, sier han.

Tydelig profil

Mette Nord i Fagforbundet mener at regjeringens budsjettforslag har en tydelig profil og tydelige profileringer.

– Budsjettet har en omfordelende profil hvor det blir skattelette til vanlige folk, mens de som har den sterkeste ryggen tar den største børa, sier hun til Dagsavisen.

Hun er glad for tydelige prioriteringer til barn, unge, rus og psykisk helse.

Fagforbundets leder Mette Nord. (Ole Berg-Rusten/NTB)

– Dette er prioriteringer vi synes er bra, sier Mette Nord.

– Ut ifra budsjettforslaget vil bedriftene få en ekstra skatteregning på bortimot 50 milliarder kroner. Er det rett og rimelig, eller for voldsomt?

– Igjen, den med den sterkeste ryggen må ta den største børa. Dette handler om å skattlegge de som har de beste forutsetningene. Det er det dette budsjettet handler om, sier hun.

– Konsekvensen vil være høyere arbeidsledighet. Er det et problem?

– Det vil det selvfølgelig være, men vi mener at budsjettet har en god profil, sier hun.

– Dette er et stramt budsjett, men viktige velferdsløfter i Hurdalsplattformen lar vente på seg?

– Noen lar vente på seg, andre blir løftet fram, slik som utviklingen av barnehagen, vedtak om forsterket rett til heltid kommer i løpet av høstseksjonen, og det settes av 15 millioner kroner til prosjektmidler til heltid, som vil videreføres i årene som kommer. Det er prosjekter som må vente, men som ikke er glemt. Jeg har stor tro på at det som ligger i Hurdalsplattformen blir gjennomført, avslutter Mette Nord.

Nøytralt budsjett

Sjeføkonom LO, Roger Bjørnstad mener at regjeringen har lagt fram et nøytralt budsjett.

– Det er gjort beregninger på at sånne typer avgiftsøkninger som skatt på naturressurser og økt skatt på de rikeste bidrar lite til å stramme inn på aktivitetene i økonomien, sier han til Dagsavisen.

Sjeføkonom Roger Bjørnstad i LO. (Stian Lysberg Solum/NTB)

– Summa summarum er dette et nøytralt budsjett, og vil ikke drive ledigheten verken ned eller opp, sier han.

Han mener budsjettet er smart sammensatt med en klar sosial profil.

– Gitt at vi skal spare så mye på oljepengebruk, så er det. Og pengene hentes inn der pengene er, sier han.

– I motsetning til Erna Solberg (H), som plusset på oljepengebruken med 18 milliarder, så er dette et betydelig linjeskift i oljepengebruken. Budsjettet er sammensatt av en skatteøkning på naturressurser og til de rike, mens utgiftene er i stor grad skånet, så har dette budsjettet en nøytral effekt på økonomien, sier Bjørnstad.

