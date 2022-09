«Dommedagsbreen» i Antarktis klamrer seg fast

Thwaites-isbreen i Antarktis, også kalt «Dommedagsbreen», som kan heve havnivået opp mot en meter, klamrer seg nå fast, ifølge forskere, skriver CNN. Allerede i 1973 stilte forskere spørsmålstegn ved om den hadde høy risiko for kollaps. Og nesten ti år senere fant de ut fordi isbreen er jordet til en havbunn og ikke til tørt land, kan varme havstrømmer smelte breen fra undersiden, og få den til å destabiliseres nedenfra. I 2020 fant forskere bevis på at varmt vann faktisk strømmet over bunnen av isbreen og smeltet den nedenfra, og i 2021 viste en studie at Thwaites ishylle, som bidrar til å stabilisere isbreen og holde isen tilbake fra å strømme fritt ut i havet, kunne knuses innen fem år.

Nå sier forskere at det er høyst sannsynlig at «dommedagsbreen» trekker seg raskt tilbake de kommende årene, og understreker bekymringen over den ekstreme havnivåstigningen som vil komme som følge av isbreens potensielle bortgang.

Nøye overvåking

I en ny studie, publisert mandag denne uka i tidsskriftet «Nature Geoscience», kartlegger forskere isbreens historiske retrett, i håp om å lære av fortiden og kunne forberede seg på hvordan isbreen vil utvikle seg i fremover. I studien fant forskerne også ut at isbreen på et tidspunkt i løpet av de siste to århundrene har løsnet fra havbunnen og trukket seg tilbake med en hastighet på 2,1 kilometer per år. Det er dobbelt så mye som forskere har observert det siste tiåret. Det antyder at Thwaites har evnen til å gjøre en rask retrett i nær fremtid.

– Thwaites klamrer seg virkelig fast nå, og vi bør forvente å se store endringer over korte tidsperioder i fremtiden, sier maringeofysiker Robert Later, en av studiens forfattere, til tidsskriftet.

«Dommedagsbreen», som ligger i Vest-Antarktis, er større enn delstatenFlorida og en av de bredeste isbreene som finnes. Etter hvert som klimakrisen har akselerert, har breen og regionen den ligger i blitt nøye overvåket på grunn av dens raske smelting og sannsynligheten for omfattende kystødeleggelser.

