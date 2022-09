Vil ha Omar som Oslo-ordfører

– At unge menn som vokser opp på Tøyen, Holmlia eller Stovner kan se en politiker og tenke «Oj, dette kan kanskje jeg også gjøre? Kanskje er det en plass her for meg og?» Det synes jeg er viktig.

Dette sier Stian Amadeus Antonsen, SV-topp i Gamle Oslo, til Dagsavisen.

Han vil ha Omar Samy Gamal som ny ordfører i Oslo.

Får støtte

– Jeg og Omar har jobbet mye sammen. Han har en del av de samme kvalitetene som Marianne Borgen. Er veldig god på å komme i kontakt med folk og bygge relasjoner. Han har mange av de personlige egenskapene som jeg tror er viktig som ordfører, sier Antonsen.

Tanken lanserte han på Twitter mandag. Blant SV-erne som uttrykte støtte er SV-nestor og mangeårig stortingsrepresentant Karin Andersen, gruppeleder i Stavanger SV Eirik Faret Sakariassen, og byråd for kultur, idrett og frivillighet i Oslo, Omar Samy Gamal selv.

– Marianne Borgen kunne gjerne vært ordfører til hun blir hundre for min del. Og det er jo ikke gitt at SV vinner valget eller får ordførerposten. Men jeg synes det er viktig at SV forteller hvem som er vår kandidat, sier Antonsen.

Stian Amadeus Antonsen (SV) sitter i bydelsutvalget for Gamle Oslo. Nå lanserer han Omar Samy Gamal, som holder til i samme bydel, som ordfører. (Privat )

– Store partier, de tar ansvar og har egne kandidater. Det synes jeg også SV skal ha, sier han.

Omar Samy Gamal sitter, som nevnt, i dag i Raymond Johansens byråd. Dermed har han i dag reell makt, han leder en byrådsavdeling og styrer over både Deichman, Gravferdsetaten, Kulturetaten og Munchmuseet.

– Er det egentlig en forfremmelse å bli ordfører da?

– Det er jo et godt spørsmål. Det er klart at begge deler er viktige roller. Men som byråd styrer man ett fagfelt med begge hendene på rattet. Som ordfører leder du bystyret og er mye i kontakt med folk. Det blir en annen type ledelse, sier Antonsen.

– Han har aldri sitti i bystyret?

– Nei, han gikk jo rett inn og ble byråd. Så ja, det kunne helt sikkert vært en kandidat med bystyreerfaring. Men det å faktisk få noen som har styringserfaring, det tror jeg bare er bra, sier Antonsen.

Kanskje overraskelser

Oslo SVs nominasjonskomite er i full gang med å finne folk til bystyrelista for valget neste år. 13. september, altså allerede i neste uke, skal komiteen legge fram første utkast til en bystyreliste.

Leder for komiteen er byens sittende ordfører, Marianne Borgen. Hun har for lengst varslet at hun ikke vil ta en ny periode.

Borgen er, som nominasjonskomiteledere flest, ikke særlig snakkesalig når Dagsavisen ringer for en liten kommentar.

– Du får se når lista kommer. Det er ikke noe vits i å pumpe meg for mer informasjon nå. 13. september vil du se hvordan vi tenker, sier Borgen.

Hun forteller likevel at alle SVs bystyrerepresentanter i dag, med unntak av hun selv og Arvid Ellingsen, har gitt beskjed om at de stiller til gjenvalg.

– Kommer det noen overraskelser?

– Vi tror vi kommer til å komme med en veldig god liste. For noen er det kanskje noen overraskelser. For andre er det det ikke. Vi vet ikke. Vi er så heldige, vi har mange flinke folk, mange nye folk og mange erfarne folk. Det er et privilegium å lede denne komiteen, sier hun.

Ikke overrasket over spørsmålet

– Hvilke egenskaper er viktige for en ordfører?

Samefolkets dag 2022 Marianne Borgen er ordfører i Oslo i dag. Blant arbeidsoppgavene er å holde tale under feiringen av Samefolkets dag, som her i sommer. (Terje Pedersen/NTB)

– En ordførers hverdag er veldig variert. Det er en kombinasjon av ivaretagelse av demokratiet i byen. Men i tillegg er en ordfører en viktig representant ute i byen. Og er mye rundt og snakker med folk og lytter. Så du må like å snakke med folk, sier hun.

Ordføreren vil ikke kommentere om de har fått mange innspill til ordførerjobben. Men når jeg godt ute i samtalen spør henne om hvorfor hun egentlig tror jeg ringer, svarer hun bekreftende.

– Omar som ordfører. Var det det du trodde jeg skulle spørre om?

– Haha, ja.

Verken Omar Samy Gamal selv eller leder i Oslo SV, Sunniva Holmås Eidsvoll, hadde anledning til kommentere denne saken overfor Dagsavisen. Valget av endelig bystyreliste skal partiet gjøre på et medlemsmøte den sjette desember.

Omar Samy Gamal (SV)

Byråd i Oslo siden 2019. Først for arbeid, sosiale tjenester og mangfold, nå for idrett, kultur og frivillighet.

30 år, født i Tromsø, men flyttet til Oslo som ettåring. Har blant annet bodd på Hauketo og på Tøyen.

