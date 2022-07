Transkvinner holdes igjen på den ukrainske grensa - vaktene sier de er menn

– Situasjonen er svært vanskelig fordi LGBTQ+-miljøet følte seg undertrykket og diskriminert også før krigen begynte, sa Igor Medvid til Euronews.

Aktivister sier dette både gjelder transmenn- og kvinner, men at det er spesielt problematisk for transkvinnene. Noen stoppes på grensa fordi kjønnet i passet eller ID-dokumentene ikke stemmer overens med deres egentlige kjønn.

– Mange forteller at når de har forsøkt å krysse grensen, så bestemmer grensevaktene kjønnet deres basert på hva som står i passet, noe vi ser på som enda et eksempel på transfobi, sa Medvid.

Kroppsvisitering

Transkvinnen Judis fortalte The Guardian at da hun kom til grensen, ba Ukrainske grensevakter henne bli med inn på et rom, hvor de sjekket hele kroppen hennes og trakk henne i håret for å sjekke om hun hadde på seg parykk.

– De kler av deg og tar på hele kroppen din. Du kan se på ansiktene deres at de lurer på hva du egentlig er.

– Etterpå sa en av vaktene «du er mann, så kom deg til helvete ut herfra. Du må i krigen», og ba meg være takknemlig for at de ikke hadde ringt politiet, sa Judis.

Judis sin fødselsattest definerer henne som kvinne. Juridisk er det ingen grunn til hvorfor ikke hun også skulle få lov til å forlate landet – sammen med de andre kvinnene som krysser grensa hver dag, skriver The Guardian. Likevel har grensevaktene bestemt at hun er mann, og nektet henne innreise til Polen, ifølge The Guardian.

Andre transkvinner forteller lignende historier. Alice, en transkvinne fra nær byen Kyiv, sier at hun og konen hennes også ble stoppet ved grensen.

– Det var tre vakter i rommet. De ba oss ta av oss jakkene. De sjekket hendene våre, armene våre, sjekket halsen min for å se om jeg hadde et adamseple. De tok på brystene mine. Etter å ha undersøkt oss, fortalte grensevaktene oss at vi var menn. Vi prøvde å forklare situasjonen vår, men de brydde seg ikke, sa Alice til The Guardian.

Menn får ikke forlate landet

Da Ukraina innførte krigslov 24. februar i år, ble alle menn mellom 18 og 60 år forbudt å forlate landet, og måtte istedenfor bli igjen i landet og kjempe i krigen. Siden den gang er det anslått at hundrevis av ukrainske transpersoner har forsøkt å krysse grensen.

Aktivister og hjelpearbeidere har fortalt at, til tross for deres juridiske status som kvinner, har mange blitt mishandlet og skjøvet tilbake ved grensene. Mange frykter også for livet i tilfelle Russlands transfobiske regime tar over.

Ifølge den internasjonale Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA-Europe), plasseres Ukraina på en trettiniende plass av 49 europeiske land, for sin generelle behandling av LHBTQ+-personer. Homofile ekteskap er ikke tillatt i landet, den kristne ortodokse kirke anser homofili som en synd og det er ingen lover som beskytter mot diskriminering av LHBTQ+-personer.

Redd de må kjempe i krigen som «mann»

Siden 2017 har transpersoner i Ukraina blitt lovlig anerkjent, men må gjennomgå omfattende psykiatrisk observasjon og en langvarig byråkratisk prosess før deres kjønn kan settes inn i formelle dokumenter. Tusenvis av ukrainske transpersoner var fanget opp i denne komplekse prosessen, og hadde ingen personlige identitetsdokumenter eller sertifikat da krigen brøt ut.

Ifølge VICE World News har flere transkjønnede ukrainere som for tiden forblir i Ukraina blitt rådet av flere menneskerettighetsorganisasjoner og frivillige organisasjoner til å «miste id-en», inkludert passene sine.

Flere transkjønnede kvinner har forklart at de ikke kan forlate landet eller reise trygt fordi det står «mann» i passene deres og deres «gamle mannlige navn».

En av kvinnene sa at hun er livredd for å bli stoppet fra å forlate Ukraina og bli tvunget til å kjempe i de ukrainske militærstyrkene som «mann».

Ber om humanitær korridor

Det er to organisasjoner for transkjønnede i Ukraina, og de advarer i motsetning til menneskerettighetsorganisasjonene mot å «miste id-en» sin, ifølge Euronews.

– Det kan forverre situasjonen, for da vil dokumentene i databaser også markeres som «mistet», sier Anastasiia Yeva Domani, lederen for en av organisasjonene.

Hun anbefaler istedenfor transpersoner å rømme til de vestlige delene av Ukraina i påvente av krigens slutt. Organisasjonen tilbyr også helsehjelp for de som må bli i landet, som hormonpiller, skriver Euronews.

Andre aktivister ber om en humanitær korridor for å hjelpe transpersoner ut av landet.

