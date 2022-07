Derfor er det flykaos i Europa

De siste ukene har tusenvis av flyginger i Europa blitt kansellert, og reisende har måttet vente i timevis i passkontroll og på bagasje. Det har blitt avholdt eller planlagt streik blant annet i Spania, Portugal, Italia, Tyskland og Frankrike. Mandag gikk også 900 SAS-piloter i Norge, Danmark og Sverige ut i streik.

Arbeidere krever bedre arbeidsforhold og høyere lønn, men bransjen har også et stort bemanningsproblem etter reisingen tok seg brått opp to år med pandemi.

– Vi er veldig underbemannet. Og vi får ikke lenger endene til å møtes, sier Marie Marivel, som i 18 år har jobbet i sikkerhetskontrollen på flyplassen Charles de Gaulle i Paris, til New York Times.

Dårlige arbeidsforhold

I eurosonen har inflasjonen nådd 8,6 prosent i juni, den høyeste på flere tiår. Folk flest vil merke den økte inflasjonen, noe som også har skapt politisk uro. Samtidig som det er streikene i luftfartssektoren som har vært mest synlige, har det også vært streiker i sektorer som søppeltømming og stålindustrien.

Arbeidsforholdene har forverret seg så mye at luftfartssektoren ikke er attraktiv, ifølge Eoin Coates, sjef for Den europeiske transportføderasjonen (ETF), til New York Times.

– Samtidig har inntekt og kjøpekraft blitt redusert over hele økonomien. Folks tålmodighet er tynnslitt, sier han.

Lønnen er lav, og de ansatte må ta tunge vakter som starter før daggry eller varer til midnatt eller lenger, ifølge Coates.

Da kabinansatte i Ryanairs fagforeninger i Spania, Belgia og Portugal gikk ut i streik i slutten av juni, krevde de høyere lønn og bedre arbeidsvilkår. På Schiphol-flyplassen i Amsterdam, der det har vært kaos helt tilbake til mai, har ledelsen og fagforeninger inngått en avtalte om å bedre arbeidsforholdene og heve lønnen.

Underbemannet

Etter at flyselskapene under pandemien kvittet seg med titusener av arbeidere, har man mange selskaper slitt med å erstatte arbeiderne når grensene har åpnet for fullt.

– Hvor raskt passasjerer har begynt å reise igjen siden i våres, har kommet litt overraskende på flyselskapene og flyplassene, sier Alexander Irving, som analyserer europeisk transport i selskapet AB Bernstein, til TV-kanalen CNBC.

Jobber i luftfartssektoren krever ofte opptrening før oppstart, slik at flere ansettelser blir sett på som en løsning på mellomlang eller lang sikt.

Franske flyplasser slapp lenge unna en del av kaoset som rammet andre flyplasser, men også der står de nå overfor store utfordringer. Arbeiderne ber om lønnsøkning, men også en rekrutteringsplan for å få opp bemanningen.

– De fleste selskap reagerte på pandemien med å redusere kapasiteten fordi de regnet med en periode med lavere vekst. Pandemien ga imidlertid et annet utfall: Den globale økonomien skrudde seg av, før den på veldig kort tid skrudde seg på igjen, sier Roger Jones i London & Capital til CNBC.

– Krevende

Den britiske avisen The Guardian intervjuet i mai en arbeider som jobber i sikkerhetskontrollen på flyplassen Heathrow i London. Han jobber to lange skift i uken, som oftest i helgene, som begynner svært tidlig.

– Det virker ikke som om de klarer å holde på folk. Men det er krevende arbeid. Vanligvis starter vi klokken fire på morgenen, så det å stå opp klokken to er i seg selv veldig tøft. Selvfølgelig må du legge deg tidlig, så det dreper hverdagslivet, sier mannen i 50-årene, som ikke står fram med navn.

Mellom 24. og 30. juni ble 400 flyginger fra britiske flyplasser kansellert, noe som er en økning på 158 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i 2019, ifølge CNBC.

Fagforeninger i Ryanair i Spania har denne uken varslet ytterligere tolv arbeidsdager med streik, som begynner i midten av juli. I en uttalelse vektlegger de et krav om «verdige arbeidsforhold», ifølge avisen El País. Kabinpersonalet hos EasyJet har også varslet streik i til sammen ni dager i løpet av juli. De ansatte krever lønnsøkning og begrensning på flytider, ifølge NTB.

SAS-streik denne uken

I konflikten mellom SAS-pilotene og ledelsen står opprettelsen av to bemanningsselskaper er kjernen i konflikten. Over 500 piloter mistet jobben da pandemien kom, og de to datterselskapene skal overta fly og fylle opp med nye piloter.

Flyteknikere i Danmark har varslet sympatistreik fra onsdag 6. juli, noe som kan forverre problemene ytterligere.

Administrerende direktør Anko van der Werff i SAS raste mandag mot pilotene som går ut i streik.

– Dette var sommeren der alle så fram mot å reise igjen. Dette er veldig dårlige nyheter, sa han blant annet.

Pilotene har på sin side lagt all skyld på SAS.

– Hva vi enn har gjort, så har vi ikke kommet i mål, sa Martin Lindgren i den svenske pilotforeningen da han møtte pressen mandag.

