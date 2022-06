Ny forskning: Skjermbruk er bra for barnet ditt

Den globale gjennomsnittspersonen tilbringer nå så mye tid med sosiale medier at det fordelt over hele livet vil bli fem år og fire måneder på Facebook, YouTube, Instagram og Snapchat, ifølge statistikk fra selskapet GlobalWebIndex. Det utgjør nesten to timer hver eneste dag. En økende avhengighet av digital teknologi for skolebruk og utdanning, som i enda større grad ble tatt i bruk under koronapandemien, har gjort at mange frykter for barnas helse og velvære.

Hittil har man trodd at dette er dårlig for barn, men en ny studie tyder på at dette ikke stemmer.

Norske barn bruker mest internett i Europa

Professor i medievitenskap ved UiO Niamh Ní Bhroin har sammen med Elisabeth Staksrud deltatt i det europeiske forskningsprosjektet “Youth Skills”. I en artikkel publisert på Universitetet i Oslo, uttaler Ní Bhroin seg om denne studien.

– Vi finner faktisk det motsatte, nemlig en positiv sammenheng mellom unges selvrapporterte livskvalitet og tiden de bruker på nett, sier Niamh Ní Bhroin.

Utgangspunktet for den nye studien er at norske barn og unge bruker mest tid på nett i Europa, samtidig som de skårer høyest på hvor tilfredse de selv er med livet. Dette kom fram i undersøkelsen EU Kids online fra 2018.

Trygge sosiale rammer viktigere enn skjermbruk

1001 barn og unge mellom 9 og 16 år ble intervjuet i studien om skjermtid. Forskerne bak har justert for faktorer som alder og kjønn, og ser på faktorer som atferd på nettet, bruk av sosiale medier og spill, men også sosiale forhold, som familie, skole og sosioøkonomisk status. Deretter har de undersøkt hvordan dette påvirker barn livskvalitet, noe forskere i liten grad har gjort tidligere.

Resultatene tyder på at forhold innad i familien, for eksempel om man har strenge regler rundt skjermtid, eller om man bruker tid på å legge til rette for og snakke om hvordan barna bruker digitale medier, påvirker livskvaliteten.

Medieforsker ved Universitetet i Oslo, Niamh Ní Bhroin. (Universitetet i Oslo (UiO) )

– Funnene våre tyder på at for barn og unge som har en støttende familie- og skolekontekst, er mye skjermtid positivt, heller enn negativt, for god livskvalitet, uttaler Ní Bhroin i UiO-artikkelen.

Det er altså viktigere for barna med et trygt hjem, trygge rammer og skolegang, framfor hvor mye tid de bruker foran skjermen.

Er skjermbruk “bra” for barna?

Selv om studien viser at skjermbruk kan være bra, er bildet mer nyansert. Barn er svært forskjellige og har forskjellige rammer rundt seg. Dette gjelder både i alder, modning, personlighet og sosial bakgrunn. Forskning viser også at barn- og unge bruker skjerm på svært ulike måter, som igjen kan gi forskjellige opplevelser og påvirkning.

Blant annet undersøkte en britisk studie 17.400 unge mellom 10 og 21 år. Den viste at jenter i 11-13-års-alderen og gutter i 14-15 års-alderen er de som føler seg dårligst på grunn av sosiale medier og skjermbruk. Dette kan henge sammen med utviklingen i hjernen og puberteten. Forskerne peker på at begge disse tingene skjer senere i livet hos gutter, noe som kan være med på å forklare hvorfor guttene påvirkes negativt når de er eldre enn jentene.

