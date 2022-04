Vi bruker stadig mer tid på nettet

Av: Ole Henrik Tveten

Det kommer fram i Norsk mediebarometer, som er en årlig undersøkelse om nordmenns mediebruk.

Ifølge undersøkelsen var 93 prosent av befolkningen i alderen 9 til 79 år var på internett en gjennomsnittsdag i fjor.

Tiden vi bruker på nettet har økt hvert år siden 2000, og fra 2020 til 2021 var økningen på 16 minutter.

Det er unge voksne, i aldersgruppen 16 til 24 år, som bruker mest tid på internett – med nesten 6 timer på nett en gjennomsnittsdag.

Tre av fire ser strømmetjenester

Mye av tiden på nett går med til strømmetjenester. Tre av fire har tilgang til abonnement på minst en betalt tjeneste.

92 prosent av barn og unge oppgir å ha tilgang til betalte strømmetjenester, mens 30 prosent i gruppen 67–79 år svarer det samme.

Netflix er den mest populære tjenesten for betalt, strømmet innhold. Her har 66 prosent av befolkningen tilgang til et abonnement.

HBO Max og TV 2 Play ligger på plassene bak, med henholdsvis 30 og 27 prosent.

En av fem leser papiravis

I 1994 leste nesten 85 prosent av befolkningen en papiravis. Siden den gang har antallet sunket jevnt til dagens 22 prosent.

Men når lesing av papiraviser regnes sammen med papiravisenes nettutgaver blir andelen lesere 69 prosent i 2021.

For all avislesing – av både papiraviser, papiravisenes nettsider og rene nettaviser – ligger andelen som leser en eller flere av disse på 75 prosent av befolkningen.

36 prosent av befolkningen betaler for nettaviser eller har tilgang til et betalt abonnement via en annen i husholdningen, ifølge mediebarometeret.

Unge svikter radioen

Undersøkelsen viser at 46 prosent i fjor så på lineær-TV, inkludert direktesendt nett-TV. 35 prosent ser på lineær-TV på tradisjonell måte.

Andelen har sunket fra 82 prosent i 2010.

Tallene viser at 47 prosent lyttet til radio eller nettradio på en gjennomsnittsdag i fjor – og at andelen ungdommer og unge voksne faller.

I aldersgruppen 9–15 år var det i fjor 21 prosent som hørte på radio en gjennomsnittsdag. Året før var tallet 29 prosent.

Aldersgruppen 67–79 år har størst lytterandel, med 73 prosent, opp fra 64 prosent i 2020.

Menn spiller mest

33 prosent av befolkningen i alderen 9–79 år spiller digitale spill en gjennomsnittsdag. I snitt spilles det 32 minutter en gjennomsnittsdag.

Det er barn mellom 9 og 15 år som bruker mest tid på digital spilling. Tallene viser også at menn i snitt bruker dobbelt så lang tid på spilling som kvinner, med 124 mot 62 minutter.

Den mest brukte enheten er smarttelefonen, som 21 prosent benytter til å spille digitale spill. 10 prosent bruker PC til spill, mens 6 prosent bruker nettbrett.

I tillegg spiller 9 prosent TV-spill, og 2 prosent bruker håndholdte spillenheter.

