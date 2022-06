Rødt ut mot RNB-forslag

På vei inn mot sommerferien er det mange familier som sliter økonomisk. Det har vært belyst i mediene den siste tiden, men en av elefantene i rommet har ikke vært omtalt. For i en tid der rekordmange søker seg til frivillige organisasjoners ferie- og fritidstilbud, foreslår regjeringen et kutt i post 61: Tilskudd til inkludering av barn og unge. Det er den samme posten der avslutningen av ordningen med aktivitetskort fører til besparelser.

Det reagerer partiet Rødt kraftig på.

– Jeg synes det er smålig og usosialt at man ser sitt snitt til å bruke en innsparing på aktivitetskortene til å kutte i den posten, i stedet for å flytte pengene til andre gode formål innenfor samme område. Spesielt i år, når det er rekordmange som søker om tilbud og tilsvarende rekordmange får avslag, sier nestleder i Rødt, Marie Sneve Martinussen.

Bør tenke seg om to ganger

De frivillige organisasjonene Røde Kors, Frelsesarmeen, Kirkens Bymisjon og Blå Kors, har meldt ønsker om å utvide tilbudet i møte med den enorme pågangen til de gratis sommerferietilbudene.

– I Tusenfryd-debatten har det blitt fokus på Forskjells-Norge og fornøyelsespark, som selv uten ekspress, er fryktelig dyrt. Det gjelder mange av ferie- og aktivitetstilbudene i Norge. Derfor er de gratis ferietilbudene avgjørende for å sikre at det finnes muligheter for dem som ikke har god råd, til å få ferie. Som jeg tror alle barn trenger.

Sneve Martinussen håper at regjeringen tar seg tid til å tenke seg om, før det reviderte nasjonalbudsjettet vedtas.

– De pengene de sparer på aktivitetskortet, bør de bruke på gi flere ferietilbud. Regjeringen og SV har gitt seg mer tid til å forhandle, og skal sitte med dette gjennom pinsen. Jeg håper de kan bruke tiden til å finne penger til mer ferie for barn som trenger det.

Regjeringen foreslår å spare inn 50 millioner i posten som blant annet omhandler fritidstilbud til barn og unge. (Skjermdump, RNB)

Ønsker krisepakke til lavtlønnede

Rødt mener også at RNB ikke tar tilstrekkelig høyde for den alvorlige priskrisen som utspiller seg, og konsekvensene den får for vanlige folk og familie. I partiets alternative reviderte budsjett reverserer de regjeringens kutt i tilskudd til inkludering av barn og unge.

– Vi mener at gjennom pandemien, har de som fra før hadde store formuer fått større formuer på grunn av lav rente og fordi børsen har gått godt. Da kan vi øke formuesskatten for å hjelpe familier som sliter med å få endene til å møtes, sier Sneve Martinussen.

I tillegg inkluderer de en krisepakke på totalt nesten 3,5 milliarder som nettopp treffer mange av dem som sliter mest nå.

– De siste månedene har økte priser blitt et stadig større problem for folk med lav og normal inntekt. Regjeringen har ikke foreslått å gjøre noe med det. Derfor foreslår vi en pakke som skal være med på å øke inntekten til alle som har lite – minstepensjonister, trygdene, folk på AAP, barnefamilier, studenter og en rekke andre grupper. I tillegg foreslår vi, blant mange tiltak, at vi må redusere prisen på kollektivreiser med 20 prosent. Det vil både få ned kostnaden på reising for de som har lite, samtidig som det vil få flere til å velge kollektivt.

