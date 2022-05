Mann svidde av byens koronapenger på kasino

En mann i den japanske byen Abu, vest i japan, ble med ett veldig mye rikere. Det vil si plutselig var det 46.3 millioner Yen på kontoen hans. Dette tilsvarer noe sånt som 3.5 millioner kroner. Pengene ble ved en feiltakelse satt inn på mannens konto og skulle gått til 463 husholdninger med lav inntekt, som koronahjelp, skriver The Guardian.

Nå innrømmer mannen at han har brukt opp pengene iløpet av 14 dager.

24-åringen, som ikke er navngitt, fikk tilsendt summen i april som en del av et lokalt program for å hjelpe innbyggere som slet økonomisk som følge av pandemien.

Men i stedet for å sende ham det riktige beløpet på 100.000 Yen, rundt 600 kroner, sendte bystyret i Abu, penger beregnet på alle 463 lavinntektshusholdninger til bankkontoen hans, ifølge japanske medier.

Krav om tilbakebetaling

Da myndightene oppdaget feilen sendte de et krav om å få tilbakebetalt pengene. men da var «pengene borte» fra kontoen, kunne mannen melde.

Bankutskrifter viste at mannen hadde tømt sin egene konto med flere uttak i perioden 8. til 21. april.

Mannens advokat har så innrømmet at hele summen er spilt bort på et online kasino. Advokaten sier samtidig at det blir «vanskelig» å betale tilbake da mannen ikke har noen eierdeler som kan omsettes i særlig verdi eller jobb.

Dermed se det ut til at pengene er tapt for byens innbyggere.

Abus ordfører, Norihiko Hamada på sin side sier byen skal gjøre hva den kan for å få tilbake pengene.

Dette mener flere jurister vil bli vanskelig fordi mannen ikke har jobb eller noen verdier.

– Selv om byen vinner saken og da prøver å beslaglegge eiendeler, hvis mannen ikke har noen, vil det være vanskelig å få tilbake pengene, sier Hisashi Sonoda, professor i strafferett ved Konan University i Kobe, til Mainichi Shimbun.

