Denne vanlige metoden for å lage eggerøre er helt feil

De fleste av oss lager eggerøre ved å røre sammen egg, ha i salt og eventuelt gressløk, og en skvett melk. Nå viser det seg imidlertid at vi har gjort feil hele livet. Restaurantguruen Dan Joines, som eier flere topprestauranter i London, sier til avisa The Mirror at å tilsette melk i eggerøra vanner ut smaken og gjør eggerøra gummiaktig.

– Du skal aldri ha melk i eggerøra. Jeg bruker heller smør. Pass på at det er gyllent, men ikke brunt, før du har eggene i pannen på medium eller lav varme, sier Joines til avisen.

– Så må du røre og folde røra til den er passe bløt.

– En generaltabbe

Også Luke Selby, kjøkkensjef ved London’s Hide Restaurant, sverger til metoden og sier at eggerøre med melk ser ut som slappe skolemiddager.

– Å tilsette melk i eggerøra er en generaltabbe, sier han.

I følge avisen er det rundt 60 prosent av oss som bruker melk i eggerøra, noe som kan ha oppstått som følge av at man ønsket å holde fettprosenten lav og man ble redd for å bruke smør og fett.

I en avstemming fra 2018 i denne Buzzfeed-artikkelen, sier flesteparten at de synes eggerøra blir mer kremete og bedre med melk.

Men selv om melk i eggerøra er en kardinalsynd i følge enkelte kokker sverger andre, som Gordon Ramsay, Delia Smith og Jamie Oliver, til rømme eller crème fraîche.

Ricotta-trikset

Kokk Christoffer Sjuve skriver på sin side i Klikk.no at selv om han har laget eggerøre med smør i alle år, han har et annet triks som har overtatt.

– Hva synes du? Er en spiseskje smør per egg mye? Jeg liker det sånn. Elsker det, faktisk. Og hadde det ikke vært for at jeg har oppdaget Ricottaens trylleformular ville jeg fortsatt med smøret til evig tid. (Hva ricotta er? Sjekk her). Nå vet jeg hva ricottaen kan tilføre en vanlig eggerøre, skriver han og lover at ricotta gjør eggerøren din like myk og deilig som en seng med dyner trukket i egyptisk bomull.

– Folk har ulik oppfatning av hvordan eggerøre skal være, men jeg aldri følt meg tiltrukket av folk med gummipreferanser, avslutter han.

