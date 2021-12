Helgekos: Slik lager du mini-calzone

Jeg blir alltid overrasket over dem som har «middag» på lørdager. Altså, gjør hva dere vil, men selv jeg ville aldri ha laget noe med kokt potet eller brun saus på en lørdag. Heller ikke bakt fisk med grønnsaker.

Kosemat på lørdager

I min verden skal det være kosemat på lørdager. Og det er bare å innrømme det med en gang: Kosematen er som regel ganske rik på fett og salt, og den inneholder påfallende ofte smeltet ost. Ikke spesielt sunt, men så er det bare lørdag en gang i uka. Fredager, som gjerne har et lignende kosematregime, er det jo også bare én av hver uke.

Mange har noen faste fredags- og lørdagsretter de alternerer mellom – som pizza, taco, lasagne, biffsnadder og grillet kylling. Bakt potet og bearnés kan være tilbehør til flere av dem. Dette minner kanskje om menyen på et gatekjøkken, men det betyr ikke at kvaliteten behøver å være lav. Mange fremgangsmåter og ingredienser kan byttes ut, selv om rammene for en rett er de samme gamle. Slik kan man få gode, spennende retter ut av forslitte konsepter.

Kryddersmøret på toppen er nøkkelen til en ekstra god calzone. (Ole Berg-Rusten/NTB/NTB Tema)

Kan også brukes til flat pizza

Ukas rett ble til mens jeg dagdrømte om øyeblikket da man river opp en innbakt pizza og alt det saftige fyllet siver ut. I oppskriften er denne lykkestunden maksimert – siden hver person får flere små pizzaer.

Hvis du heller vil lage flat pizza, funker oppskriften fint til det også. Da bør du droppe det krydrede smøret og heller legge på noen flere grønnsaker, som sopp eller løk. Eller kanskje en marinert salat av krydrede ruccola-blader. Men går du for den innbakte varianten, er smøret virkelig x-faktoren som får alle til at kjenne at nå, nå er det endelig lørdag igjen.

Etter at du har brettet sammen deigen, lukkes kantene ved å presse med en gaffel. (Ole Berg-Rusten/NTB/NTB Tema)

Det er også verdt å nevne at selv om min versjon er vegetarisk, så kan man gjerne bruke litt skinke i tillegg. Og er man glad i litt hete smaker, passer det godt med syltet jalapeño eller raust med tabasko. Det handler om å unne seg det man liker best når det endelig er helg igjen.

Små forundringspakker er klare til steking. (Ole Berg-Rusten/NTB /NTB Tema)

---

Små «calzoner» fylt med kryddersmør, potet og fersk mozzarella

Ingredienser (2 personer)

Pizzadeig:

1,5 dl lunkent vann

3 ss olivenolje

5 gram tørrgjær

1 ts. sukker

250 g hvetemel

1 ts. salt

Fyll:

4 ss smør

1 fedd hvitløk

1/2 ts. paprikapulver

1/4 ts. hvitløkspulver

en klype kajennepepper (etter smak)

1/2 ts. malt koriander

1 liten bunt gressløk

-

2 nypoteter eller mandelpoteter

-

6 ss rømme

tabasko (frivillig)

1 fedd hvitløk

-

1 fersk mozzarella

Fremgangsmåte

Bland vann, olje, sukker og gjær i en miksebolle. Tilsett siktet hvetemel og salt. La deigen gå på medium/lav hastighet i kjøkkenmaskin med eltekrok i ca. 15 minutter, eller kna for hånd like lenge. Dekk bollen med et klede, og la deigen få heve seg cirka 30 minutter på kjøkkenbenken.

Ta deigen ut av bollen, og kna den til et stort, rundt emne. Dekk med plastfolie eller klede, og la deigen få heve seg igjen i ca. 2 timer.

Kutt smøret i terninger, la det bli romtemperert. Tilsett et finhakket hvitløksfedd og de tørre krydderne, og pisk smøret hardt sammen så det blir luftig og mykt. Til slutt vender du inn finsnittet gressløk. Rull smøret til en pølse i bakepapir, og legg den i kjøleskapet. Når smøret er blitt kaldt, kan du kutte tynne skiver av det. (NB! Dette smøret egner seg også veldig godt til å fryses inn til senere, for å brukes på for eksempel et stykke grillet kjøtt eller til varme maiskolber.)

Kutt potetene i tynne skiver, og legg dem på et stekebrett med bakepapir. Bak potetskivene midt i ovnen på 160 grader til de har fått litt farge og er møre. De kan gjerne være litt «al dente», altså ha litt tygg i behold i midten, ettersom de uansett vil bli ferdigbakt inne i deigen etterpå.

Rør sammen rømmen og et finhakket fedd hvitløk, og smak til med salt og gjerne rikelig med tabasko.

Del den ferdighevede deigen opp i 6 like store emner. Kjevle dem så til små, runde, flate emner.

Legg først på en skje med rømmesausen på den ene halvdelen av hvert emne. Ikke spre sausen helt ut til kanten, men la en fingerbredde være uten. Fortsett med skivet potet, en lubben skive mozzarella og til sist en skive kryddersmør. Vend andre halvdel over fyllet, og lukk igjen ved å presse deigen sammen med en gaffel.

Legg calzonene på stekebrett med bakepapir, og stek dem i forvarmet ovn på 220 grader i ca. 12 minutter. Serveres umiddelbart, gjerne med en grønn salat og rømmedressing ved siden av.

---

Deilig Dolcetto

Ikke alle druetyper får den oppmerksomheten de fortjener. Her skal vi gjøre det godt igjen overfor en av dem.

Av Knut-Espen Misje, vinkelner, kursholder og medforfatter på flere kokebøker/NTB

Innbakt, hvit pizza med et både nordisk og italiensk smaksbilde matcher vi lett med en hel masse forskjellige drikkevarer – med eller uten alkohol. Eplejuice og eplesider vil fungere godt, det samme vil et bredt spekter av hvite viner, musserende viner og lyse øl.

Både hvitt og rødt fungerer

Til ingrediensene potet, rømme og kryddersmør er nok de aller tryggeste valgene musserende viner av høy kvalitet, samt klassiske fatlagrede Chardonnay-viner. Begge disse vintypene har en aroma og et smaksbilde som fanger opp grillet brød, syrlig og feit rømme, silkemyk mozzarella og smør med krydder.

Når dette er sagt, kan det også være veldig godt med en ung, fruktig og saftig rødvin – som Giovanni Rosso Dolcetto d’Alba 2020 (varenr. 13764701, bestillingsutvalget, kr 229,90). Denne vinen er verken ekstravagant, prangende, eksklusiv eller imponerende, men likevel nydelig og vellaget. Det enkle, ungdommelige og energiske preget kler retten perfekt hvis vinen serveres avkjølt, gjerne ned til 12–14 grader.

Red,Wine,In,A,Glass,Isolated,On,White,Background,- VIN: Giovanni Rosso Dolcetto d'Alba 2020 (kr 229,90) er en ung, fruktig og saftig vin. (NTB Tema)

Drikkes unge

Dolcetto betyr løselig oversatt «den lille søte». Denne druen brukes mest til viner som drikkes unge. Vinene får dyp, lilla farge, høy syre og moderat med tanniner. Samtidig har de sødmefull frukt med smak av røde bær, mørke bær og steinfrukter. Disse egenskapene gjør Dolcetto-vinene til glimrende matviner som takler både rømme, smør og smeltet ost. Vår utvalgte vin har også ikke-fruktige egenskaper som matcher potetene og urtene, og sånn sett binder det hele sammen. Giovanni Rosso er en glimrende produsent, og denne utgaven av Dolcetto beviser at «den lille søte» druen virkelig fortjener din oppmerksomhet.

