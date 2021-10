NRK-profil: - Jeg føler de tenker: Hun har fått jobben fordi hun ser utenlandsk ut

– Han er så hyggelig! Jeg jo var litt stressa første gangen jeg skulle møte ham. Men han ga meg mye plass og hørte på hva jeg hadde å si.

Journalist Bahare Viken snakker om kollega Fredrik Solvang. 28-åringen har på kort tid blitt en synlig NRK-profil, og blant annet vært med på Debatten-sendinger med Solvang.

I Dagsavisens podkast «Ses der» forteller hun at det noen gang kan føles ut som noen tror hun har fått jobben på grunn av utseende og bakgrunn.

– Jeg føler de tenker: Hun har fått jobben fordi hun ser utenlandsk ut.

Hør hele samtalen med Bahare i Dagsavisens podkast Ses der:

Hun opplever at mange journalister som ikke jobber der, tuller med at de ikke er mangfoldige nok til å få jobb i NRK.

– De kan si ting som: Jeg kommer aldri til å få jobb i NRK, for jeg er blond og har ikke dialekt. Det er vanskelig å forsvare seg mot sånne kommentarer. Sannheten er at du ikke får jobb her hvis du ikke er flink. Terskelen er jo ganske høy for å få en fast ansettelse i NRK.

Bahare Viken sammen med programleder og kollega Fredrik Solvang på Nrk Nyheter. (Skjermdump: NRK)

Brenner for mangfold

Bahare mener fokus på mangfold kommer naturlig for henne - det er alltid der i bakhodet. Da hun jobbet i magasinbransjen, opplevde hun at det var en stor jobb å gjøre. Men det møtte hun motstand på.

– Det var mye blonde, norske, tynne modeller på cover. Vi fikk beskjed om at det selger best. Da ble jeg litt sånn: Vi kan ikke sitte her og si det! Den unge målgruppen er mye mer opptatt av mangfold, og de «spotter» det med en gang om man har vært dårlig på det.

– Hvordan reagerte du da?

– Jeg kunne bli sur og oppgitt. Er vi fortsatt der at vi ikke tør å satse på mangfold, liksom?

Arbeidsledig i to dager

Hun sluttet i Det nye uten noen plan B. Det turte hun ikke si til moren sin. Heldigvis tok det ikke lang tid, før NRK ringte.

– Jeg var arbeidsledig i to dager, ha ha. Jeg søkte hos NRK som fotograf og videojournalist, men så spurte de om jeg heller ville være profil.

Hun har møtt noen reaksjoner fra seere som ikke har tatt henne seriøst.

– Jeg fikk noen kommentarer i starten. «Ja, er det en sommervikar som har fått lov til å eksperimentere litt nå». Det er nok fordi jeg bruker et mer muntlig språk og forklarer ting litt grundig. Noen kan bli fornærma og føler seg dumme, fordi man forklarer noe de allerede vet. Men hvis de smarte voksne føler seg dumme, har jeg egentlig gjort noe bra. For da treffer man de som ikke skjønner det. Da er det ikke for smart for noen.

