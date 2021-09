Streikeleder: - Det operaen gjør nå, anser vi for streikebryteri

– Vi anser dette som streikebryteri, sier Mari Røsjø, leder for Fagforbundet Teater og Scene (FTS).

Hun er FTS’ streikeleder for streiken i kultursektoren, der 220 ansatte i tre LO-tilknyttede forbund ble tatt ut i streik fredag morgen.

54 ansatte ved Den Norske Opera & Ballett er tatt ut i streik, 35 av dem fra Fagforbundet Teater og Scene.

– Med streikeuttaket vi har gjort, skal det ikke være mulig å gjennomføre konserter på hovedscenen i Operaen, sier Mari Røsjø.

Likevel varslet ledelsen for Operaen at de vil gjennomføre fredagens utsolgte konsert på hovedscenen med Lise Davidsen og Freddie De Tomaso som planlagt. Ballettforestillingen «One of a kind» på hovedscenen lørdag er avlyst.

– Oversikten vi har fått, viser at flere ansatte har fått endret arbeidstid for å gjøre streikerammet arbeid ved konserten på Operaens hovedscene fredag kveld. Det er ugreit å sette våre medlemmer i en slik situasjon, mener Mari Røsjø.

Mari Røsjø, leder Fagforbundet Teater og Scene. (Ola Erik Blæsterdalen/FTS)

Ifølge FTS-lederen dreier det seg om minst fire ansatte som jobber med lys, lyd og teknisk gjennomføring ved hovedscenen.

De tre LO-tilknyttede forbundene Creo, FTS og NTL i kultursektoren gikk ut sist fredag med varsel om streik om ikke mekling mellom Spekter og LO Stat om varig pensjonsavtale førte fram. Streikeuttaket, som omfattet Operaen, var klart sist fredag. Meklingen hos Riksmekleren torsdag førte ikke fram.

– Fra første streikeuttak ble kunngjort har vi hatt møter med ledelsen i Operaen og gjort klart vårt syn på hva som er streikebryteri. Vi har gjort det klart at streikerammet arbeid bare kan overtas av øverste leder for bedriften. Det er streikebryteri å forskyve ansattes arbeidstid for å omgå dette, sier Røsjø.

Som følge av streiken avlyste Det Norske Teatret sin premiere på «Orestia» fredag kveld. Også Rogaland Teater har avlyst sine forestillinger på hovedscenen fredag, lørdag og mandag.

- Provoserende

Den Norske Opera & Ballett avviser at endringene som er gjort i arbeidsplanene er i strid med reglene for arbeidsgivers handlingsrom under en arbeidskonflikt.

«Vi har hatt interne samtaler med de berørte fagforeninger på huset om dette temaet tidligere i uken, og er klar over at partene har ulikt syn på arbeidsgivers rett til å gjøre slike omdisponeringer. Kveldens konsert går som planlagt» fastslår DNOBs HR-sjef Trude Rostad.

– Det oppleves provoserende at Operaens ledelse gjør dette på første streikedag, når vi bruker vårt lovlige streikevåpen, sier Mari Røsjø.

– Vi har varslet videre om dette til LO Stat og Spekter. Våre streikevakter vil være på plass ved hovedinngangen til Operaen fredag kveld for å gjøre det helt klart at vi ser på dette som streikebryteri, sier Røsjø.

Operaen: Omdisponering

«Den Norske Opera & Ballett har gjort endringer i arbeidsplaner til ansatte som ikke er i streik, for å kunne opprettholde mest mulig drift og sysselsetting innenfor streikeuttakets omfang» understreker HR-sjef Trude Rostad ved DNOB.

«Alle endringer er gjort ut ifra den enkelte medarbeidernes arbeidsavtaler og stillingsbeskrivelse. Endringer av arbeidstid er også innenfor arbeidsgivers handlingsrom under streik. Dette er i henhold til den forståelse Arbeidsgiverforeningen Spekter har når det gjelder omdisponering av ansatte under en slik arbeidskonflikt» skriver Trude Rostad ved DNOB i e-post til Dagsavisen.





Spekter: - Forstår ikke at LO velger å streike

Det er LO som siden 2015 har forhandlet om pensjon i kultursektoren med Spekter.

– Partene sto på samme sted i natt som da vi møttes torsdag morgen. Det var ingen vilje til bevegelse fra motparten. Da ble det streik, sa nestleder i LO Stat og forhandlingsleder Lise Olsen fredag morgen.

– Vårt krav har i seks år vært en kollektiv pensjonsordning som er kjønnsnøytral og livslang, der arbeidsgiver og arbeidstaker deler risikoen. Det kravet må vi få innfridd, understreker Lise Olsen.

Arbeidsgivernes organisasjon Spekter mener de tre LO-forbundene har en god pensjonsordning:

– Spekter og våre kulturmedlemmer beklager på det sterkeste at LO nå rammer kulturtilbudet til publikum etter over halvannet år med strenge restriksjoner, publikumsbegrensninger, avlysninger og nedstenging, kommenterer Spekter-leder Anne-Kari Bratten overfor Dagsavisen.

– Vi forstår ikke at LO velger å streike i teatre, orkestre og operaene for å bytte ut Norges beste innskuddspensjonsordning med en ordning som kulturinstitusjonene mener vil være dårligere for både ansatte og frilansere, kommenterer Bratten.

---

FAKTA: SCENESTREIKEN

* Til sammen 220 ansatte innen opera, teater og orkester i Oslo, Bergen og Stavanger er tatt ut i streik fra fredag morgen.

* Striden står om pensjonsordninger for ansatte i kultursektoren i de LO-tilknyttede forbundene Creo, Norsk Tjenestemannslag og Fagforbundet.

* Meklingsfristen var ved midnatt natt til fredag, og partene meldte om bruddet rett etter klokka 2.

* Ved disse institusjonene tas organiserte ut i streik (antall i parentes): Den Nationale Scene (28), Den Norske Opera & Ballett (54), Det Norske Teatret (25), Nationaltheatret (2), Rogaland Teater (19) og Bergen Filharmoniske Orkester (92).

* Det er varslet en opptrapping av streiken med ytterligere 215 medlemmer fra 8. september, og da vil også institusjoner i Kristiansand og Trondheim bli omfattet. (NTB)

---