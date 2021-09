Flytter KORK-jubileum fra Operaen etter streikevarsel

– Produksjonen blir gjennomført uten endringer, det er det viktigste, sier orkestersjef Rolf Lennart Stensø i Kringkastingsorkesteret.

1. september fyller Kringkastingsorkesteret 75 år. Jubileet skal blant annet markeres med en stor direktesendt konsert, som var satt opp på Operaens hovedscene.

Fredag kom beskjeden om streikefare ved de store kulturinstitusjonene, og at 54 ansatte ved Den Norske Opera & Ballett ville bli tatt ut i streik fredag ved første streikeuttak.

Dermed bestemte KORK-ledelsen å flytte jubileumskonserten til Oslo Konserthus. Beslutningen ble tatt mandag.

– Operaen har hele tiden vært velvillige og strukket seg langt for at arrangementet kunne gjennomføres også i tilfelle et streikeuttak. Men usikkerheten ble for stor, sier orkestersjef Rolf Lennart Stensø.

– Vi har hele veien hatt Konserthuset som et mulig alternativ. Det er to andre forestillinger på Operaens hovedscene i dagene før vår jubileumskonsert, og det la press på prøvetid og teknisk kapasitet.

Torsdag møtes arbeidsgiverforeningen Spekter og Creo, Norsk Tjenestemannslag og Fagforbundet hos riksmekleren. Partene har ikke klart å bli enige om en permanent pensjonsavtale for forbundenes medlemmer ved de store kulturinstitusjonene.

Nå har de frist til midnatt torsdag for å finne en løsning. Blir de ikke enige, blir det streik fra fredag morgen. 54 ansatte ved Den Norske Opera & Ballett er omfattet av første streikeuttak, hovedsaklig medlemmer i Fagforbundet Teater og Scene som jobber med teknisk gjennomføring.

– Jeg tror det blir umulig å gjennomføre forestillinger på hovedscenen med dette streikeuttaket, uttalte Jan Koop, tillitsvalgt for de Creo-organiserte ved Den Norske Opera & Ballett, til Dagsavisen onsdag.

Fredag er det konsert på Operaens hovedscene med operastjernen Lise Davidsen. Lørdag spilles ballettforestillingen «One of a Kind», og søndag skulle Kringkastingsorkesteret spilt på hovedscenen.

Også ved Rogaland Teater og Det Norske Teatret vil en eventuell streik føre til avlysninger, varsler teaterne. 19 ansatte ved Rogaland Teater og 25 ansatte ved Det Norske Teatret er omfattet av første streikeuttak.

I Bergen vil hele 93 ansatte ved Bergen Filharmoniske Orkester og 29 ansatte ved Den Nationale Scene bli omfattet av første streikeuttak. Alle konserter med Bergen Filharmoniske Orkester må avlyses fra fredag ved en streik, skriver Bergens Tidende.

Tilsammen blir 221 medlemmer av de tre fagforbundene tatt ut i en eventuell streik, i første runde. Forbundene har tilsammen 1840 medlemmer.

Store gjesteartister

Den store jubileumskonserten sendes direkte både på TV og radio. Ingrid Bjørnov leder programmet, som består av både klassisk og populærmusikk, med store gjesteartister. Stjernefiolinist Vilde Frang er solist i første del, Bjørn Eidsvåg, Frida Ånnevik og Dagny er blant gjestevokalistene i andre del.

Gjøvik 20210626. Frida Ånnevik på scenen under Fredvikafestivalen på Gjøvik (Heiko Junge/NTB)





– Tidsplanen for sendingen er stram, vi kan ikke ta sjansen på at noe går galt som følge av en arbeidskonflikt ved Operaen. Bare en times forsinkelse i prøvene ville blitt en kunstnerisk eller økonomisk smell vi ikke kan risikere, sier Stensø.

Konserten som var satt opp på Operaens hovedscene var utsolgt, med redusert kapasitet på 500 billetter. Billettene overføres nå til plasser i Oslo Konserthus.

– Oslo Konserthus kunne ta imot oss på kort varsel, og vi fant ut at det var den beste løsningen for å kunne gjennomføre jubileumskonserten. Vi trenger heller ikke kansellere noen kjøpte billetter. Jeg opplever ikke at dette legger noen demper på stemningen ved jubileet. Musikerne er fornøyd med løsningen, vi er igang med prøvene, sier orkestersjef Rolf Lennart Stensø.

Krever hybridpensjon

Bakgrunnen for streiken er en midlertidig avtale om innskuddspensjon som ble inngått i 2016, da flere store kulturinstitusjoner, blant andre Den Norske Opera & Ballett, hadde store økonomiske utfordringer knyttet til fremtidige pensjonsforpliktelser.

Creo, Norsk Tjenestemannslag og Fagforbundet krever en hybridpensjon som gir livsvarig og lik pensjon for kvinner og menn.

«Teatrene, orkestrene og operaen har den beste innskuddspensjonsordningen som det går an å ha i Norge» kommenterte Spekter-leder Anne-Kari Bratten i Dagsavisen denne uka.

Forhandlingene med arbeidsgiverforeningen Spekter om en varig pensjonsavtale ble brutt 30. juni. Nå møtes partene hos Riksmekleren, og har torsdagen fram til midnatt for å finne en løsning.





