Avlysninger rammer opera og teater: - Streik er ikke moro

– Jeg støtter streiken. Kvinner bør ha samme pensjon som menn, sier Lara Zlatar, som til daglig jobber i billettluka ved Det Norske Teatret, og er organisert i Norsk Tjenestemannslag. Fredag morgen tok hun første streikevakt foran teaterinngangen, sammen med kolleger fra Fagforbundet Teater og Scene.

Natt til fredag ble det brudd i meklingen mellom arbeidsgiver Spekter og LO-forbundene NTL, Fagforbundet og Creo. Dermed ble 221 ansatte ved norske teatre og orkestre tatt ut i streik fra fredag morgen. Uenigheten handler om pensjonsløsning for forbundenes medlemmer i teatre og orkestre.

– Partene sto på samme sted i natt som da vi møttes torsdag morgen. Det var ingen vilje til bevegelse fra motparten. Da ble det streik, sier nestleder i LO Stat og forhandlingsleder Lise Olsen. Det er LO som siden 2015 har forhandlet om pensjon i kultursektoren med Spekter.

– Vårt krav har i seks år vært en kollektiv pensjonsordning som er kjønnsnøytral og livslang, der arbeidsgiver og arbeidstaker deler risikoen. Det kravet må vi få innfridd, understreker Lise Olsen.

Rammer hovedscenene

I Oslo er det tatt ut teknisk personale og administrativt personale ved Det Norske Teatret og Den Norske Ballett & Opera, og streiken rammer gjennomføringen av forestillinger ved hovedscenen. Også ved Rogaland Teater gikk det mot avlysninger på hovedscenen som følge av streiken.

Fagforbundet Teater og Scene organiserer bl.a. teknisk ansatte ved teatre og scener, og er tilsluttet Fagforbundet. Creo, Fagforbundet og NTL er tilsluttet LO, som ledet forhandlingene med Spekter i natt.

Inne på Det Norske Teatret var det fredag formiddag lansering av Jon Fosses nye roman «Eit nytt namn: Septologien VI-VII», med forfatteren til stede. Samtidig måtte Det Norske Teatret utsette den planlagte åpningen av den internasjonale Fosse-festivalen, på grunn av streiken.

Blant streikevaktene foran teatret var Finn Kirkeby, som er rekvisitør og fredag skulle jobbet med premieren på «Oresteia» på hovedscenen, i ny gjendikting av Jon Fosse med regi av Eirik Stubø.

Forestillingen skulle markert åpningen på Det Norske Teatrets fosse-festival. Det Norske Teatret meldte fredag at «Oresteia»-premieren var avlyst, og at åpningen på Fosse-festivalen ble utsatt til lørdag, ved urpremieren på «Sterk vind» på scene 2.

– Streik er ikke noe moro, men slik er arbeidslivet bygd opp. Det var skuffende at ikke arbeidsgiver kunne komme oss i møte. Da hadde vi ikke noe annet valg enn å gå til streik. Vi håper publikum har forståelse for det, sier Kirkeby.

– Det Norske Teatret beklager sterkt at det ikke var mulig å finne en løsning mellom partene. Streiken rammer teatret hardt, og kveldens premiere på «Oresteia» må dessverre avlyses. Heldigvis vil mesteparten av Fossefestivalen fortsatt kunne gjennomføres, og det er vi glade for. Vi er likevel bekymret for hva en streik vil gjøre med tilliten mellom kulturlivet og publikum, etter nesten halvannet år med avlyste forestillinger, kommenterer teatersjef Eirik Ulfsby.

54 tatt ut ved Operaen

Ola Erik Blæsterdalen har jobbet ved Scene 3 på Det Norske Teatret med lys, lyd og gjennomføring. Han er nå fellestillitsvalgt for Teateroverenskomsten i Fagforbundet Teater og Scene og var med på nattens forhandlinger.

– Den forrige teaterstreiken var i 1994. Vi har 27 år med forhandlingsløsninger bak oss. Nå vil vi tilbake til en kollektiv pensjonsavtale, etter at vi hjalp arbeidsgiver gjennom en vanskelig økonomisk periode, ved å inngå en midlertidig avtale. Den økonomiske forskjellen er liten, påpeker Ole Erik Blæsterdalen.

De tre fagforbundenes krav var en permanent hybridpensjon, til erstatning for en midlertidig avtale om innskuddspensjon som ble inngått i 2016. Forhandlingene i mellomoppgjøret ble brutt i slutten av juni. Torsdag møttes partene hos Riksmekleren, uten at meklingen førte fram.

Ved Den Norske Opera der 54 ansatte er tatt ut i streik, er lørdagens ballettforestilling avlyst. Søndagens jubileumskonsert med Kringkastingsorkesteret ble tidligere denne uken flyttet fra hovedscenen i Operaen til Oslo Konserthus. Forestillinger på andre scener går som vanlig.

Fredagens utsolgte konsert med operastjernen Lise Davidsen planla Operaen å gjennomføre.

Operasanger Lise Davidsen. Operasanger fra Stokke i Vestfold. Den Norske Opera & Ballett. Operahus i Bjørvika. (Mimsy Møller)

– Jeg er lei meg for at det ikke ble en løsning i meklingen mellom LO Stat og Spekter, uttaler Geir Bergkastet, administrerende direktør i Den Norske Opera & Ballett, i en pressemelding.

– Pandemien har rammet kultursektoren hardt, og Operaen har vært mer stengt enn åpen for publikum de siste 18 månedene. Derfor er det ekstra tungt at LO-forbundene velger å gå ut i en streik nå, kommenterer Bergkastet i pressemeldingen.

Ved Rogaland Teater ble 19 ansatte tatt ut i streik fra fredag morgen.

– Vi må avlyse to forestillinger i helgen: «Revizor» på hovedscenen fredag og lørdag, og gjestespillet «Panikk i kulissene» mandag. Det er varslet opptrapping av streiken fra onsdag, da får vi ta en ny vurdering. Vi må akseptere at streiken gir oss redusert kapasitet og forholder oss til det, sier direktør Ellen Math Henrichsen ved Rogaland Teater.

De tre forbundene har til sammen 1840 medlemmer i teater- og orkestersektoren. Etter andre streikeuttak onsdag vil 435 medlemmer være ute i streik.

Fra forestillingen «Revizor» på Rogaland Teaters hovedscene. Forestillingen er nå rammet av streik (Stig Håvard Dirdal/Rogaland Teater)

Spekter kommenterer: – Vil bytte ut med en dårligere ordning

Arbeidsgivernes organisasjon Spekter mener de tre LO-forbundene har en god pensjonsordning:

– Vi forstår ikke at LO velger å streike i teatre, orkestre og operaene for å bytte ut Norges beste innskuddspensjonsordning med en ordning som kulturinstitusjonene mener vil være dårligere for både ansatte og frilansere, kommenterer Anne-Kari Bratten.

– Faktum er at 1.5 millioner norske arbeidstakere i dag har innskuddspensjon, og bare tre prosent har like høye sparesatser som Spekters kulturmedlemmer tilbyr sine ansatte, som er de høyeste satsene som loven tillater.

– Det er feil når Fagforbundet hevder at deres krav ikke ville utgjort noen økonomisk forskjell. Kravet ville svekket forutsigbarheten til virksomhetenes økonomi betydelig og pensjonsytelsene til de ansatte ville etter vårt syn blitt dårligere med den ordningen LO nå streiker for. Spekter og våre kulturmedlemmer beklager på det sterkeste at LO nå rammer kulturtilbudet til publikum etter over halvannet år med strenge restriksjoner, publikumsbegrensninger, avlysninger og nedstenging, kommenterer Bratten.





