«Hvorfor i alle dager sendes det en muslimsk feiring på TV i et kristent land? Den feiringen er kun for en mini- liten del av befolkningen, og resten av befolkningen tror jeg ikke ønsker å støtte en muslimsk feiring», står det i en av de 36 klagene som har kommet inn til Kringkastingsrådet på NRKs dekning av den muslimske høytiden Id. De fleste klagerne er negative til programmet «Festen etter fasten - Id mubarak» som ble sendt fredag 14. mai, men noen er også generelt kritiske til dekningen av Id-feiringen på NRKs nyhetssendinger og nettsider. Klagene blir behandlet torsdag på Kringkastingsrådets siste møte før sommeren.

Flest klager på Id-dekning

Det at «Festen etter fasten» ble sendt dagen etter Kristi himmelfartsdag, som klagerne ikke syns ble markert godt nok på NRK, gjorde at mange gjorde en negativ kobling mellom de to religiøse høytidene. «Torsdag 13.05.2021 var det Kristi himmelfartsdag, vi er et kristent land. Det var INGENTING om denne dagen på TV, men masse om muslimenes Id, hva er det som skjer?» skriver en av klagerne. Dekningen av Id-feiringen fikk generelt flest klager i denne runden i Kringkastingsrådet. Samtidig kan dette ikke sammenlignes med klagestormen i fjor, da NRK første gang markerte Id med en egen sending. Hele 257 klaget på programmet i 2020, ifølge NTB. I år har altså antall klager sunket ned til 36. Samtidig har også seertallene for Id-programmet. «Festen etter fasten» sunket ganske kraftig. Programmet ble sett av 232.000 seere, noe som er 74.000 færre enn det var i 2020, meldte Kampanje.

For mye om israelske sivile

På andreplass i antall klager til Kringkastingsrådet i denne runden kommer 32 klager på NRKs dekning av Israel/Gaza-konflikten og den 11 dager lange krigen i mai. Her syntes noen at NRK favoriserte Hamas og palestinerne i sin dekning, men det var også de som mente NRK hadde for mye stoff om hvordan konflikten rammet Israel og israelske sivile.