Jenny Huse etter fjerningen av NRKs «Helt Ramm»-episoder: – Det var aldri min intensjon å få det fjernet

Hvem: Jenny Huse (20)

Hva: Influencer

Hvorfor: NRK fjerner «Helt Ramm»-episoder etter kritikk

Hvorfor og hva reagerte du på med den japanske gameshow-parodien til Nicolay Ramm?

– Det jeg reagerte på var at det var en veldig sterk stereotypering av hva veldig mange ser på som en asiater. Det bygger opp til at folk stiller spørsmål som, «hvorfor spiser du hund» og «hvorfor snakker du chingchong». Selv om han ikke mente noe vondt med det og jeg skjønte at hele greiene ikke var noe ondsinnet, så kan folk som ser på det ta det annerledes.

Ramm har senere kommet ut med at de prøvde å parodiere en japansk gameshowvert og ikke en stereotypisk japaner, han ser at dette kan ha bli misoppfattet. Hva tenker du om den begrunnelsen?

– En japansk gameshowvert er også bare en vanlig japaner. Jeg har sett på mange japanske gameshow og de snakker ikke på dårlig engelsk og sier «chop». Du kan fint lage humor, men det trenger ikke å gå på bekostning av andres forhistorie når det gjelder systematisk rasisme.

Hva syntes du om at de har tatt det bort?

– Det var aldri min intensjon å få det fjernet. Jeg ville mest bare reagere på det. Men selvfølgelig sa jeg at jeg hadde syntes det var greit om det ble fjernet. Men det var NRK som til syvende og sist tok det valget alene. Jeg syntes det var bra at de tok til seg kritikken og fjernet det. Det er flere i en facebook-gruppe, som heter «Sørøstasiatere i Medie-Norge», der mange har reagert på det samme.

Føler du det burde blitt gjort mer, er det nok?

– Jeg syntes det er greit, de kunne bare sagt unnskyld også istedenfor å fjerne det. Jeg syntes, som sagt, at det er bra de tok til seg kritikken. Men etter det har jeg fått veldig mye skylden, og jeg blir på en måte stående alene. Jeg blir anklaget for å ha kalt det rasistisk, noe jeg ikke har gjort. Alt jeg har gjort er å reagere å vise følelsene mine.

Du får mye hets når du står fram, hvorfor tar du allikevel denne kampen?

– Fordi det var veldig mange som sendte det til meg og sa at de ble veldig ukomfortable av å se på det. Da tenkte jeg at jeg egentlig ikke hadde lyst til å ta den kampen, men hvis jeg fikk 30 meldinger om dette så skal jeg ta det opp. Og det gjorde jeg.

Folk har imitert øynene mine, sagt jeg har flat nese, kalt meg «jævla chipper» og spurte om jeg spiste hund. Det var slik min barndom var. — Jenny Huse

Har du tidligere opplevd tilfeller av hets eller rasisme?

– Hele tiden, hele oppveksten. Det var det jeg ble oppvokst med fra barnehagen. Det er derfor det lå så sårt for meg når det ble laget. Folk har imitert øynene mine, sagt jeg har flat nese, kalt meg «jævla chipper» og spurte om jeg spiste hund. Det var slik min barndom var. Jeg ble veldig mye mobbet og de var mer av grunnene.

Hva syntes du om at så mange kommenterer utseende ditt og deg som person når det ikke har noe med saken å gjøre?

– Jeg tror det er en forsvarsmekanisme som er veldig lett å ta i bruk. De prøver å svekke troverdigheten min, og det er en måte å svekke den på. At jeg er en ung asiatisk jente med sminke og fillers, som egentlig ikke har noe å si. Det svekker min troverdighet, og jeg har jo gjort dumme ting i min fortid, men du kan ikke like alle sider ved en person. Det er det jeg tror folk glemmer når vi snakker om et så seriøst tema. Jeg tror det er derfor jeg står så alene. Flere kjente profiler har sagt de ville støttet meg, men at de ikke orker alt hatet.

Hva tenker du om at NRK har fått inn klager på at innholdet er tatt bort?

– Jeg syntes det er litt trist at folk ikke forstår hvor fortvilelsen kommer fra blant flere asiater som reagerer. Det er jo enkelte asiater som mener det ikke burde blitt fjernet og, det er mye delte meninger. Men det at en asiater er imot at det skal fjernes betyr ikke at alle er det. Og at en asiater er for at det skal fjernes betyr ikke at jeg snakker for alle norsk-asiater heller.

Også har vi noen faste spørsmål, hva misliker du mest ved deg selv?

– Noen ganger får jeg lyst til å si ingenting, fordi jeg er perfekt. Men kanskje ikke akkurat nå siden jeg ligger så ille ute. Jeg vet ikke, jeg fokuserer ikke på hva jeg ikke liker ved meg selv.

Hvem var din barndomshelt?

– Jeg hadde ingen, men da jeg ble eldre så ble det RuPaul. Det er helten min. Drag Queens.

Hva ville du gått i demonstrasjonstog for eller imot?

– Jeg liker ikke å gå, men sikkert for abort. Og kanskje samtykkelov.