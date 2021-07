Bokhøsten du kan se på TV

Ungdomsbøker, thrillere og klassikere er grunnlaget for en lang rekke TV-serier og filmer som begynner å nærme seg premiere. Dramatisering av populære romaner er kjærkomment for en bransje som alltid jakter på nye potensielle seersuksesser, og som ser potensial og tryggheten i det å satse på historiene som har vist seg som bestselgere i bokform. På 2020-tallet er det strømmetjenestene som står bak de fleste av disse nysatsingene.

Se en god bok

Netflix hadde enorm suksess med TV-utgaven av romanserien «Bridgerton» ved nyttår, og følger opp med en hel katalog av serier og filmer basert på bøker i mange sjangre i tida som kommer.

Etter storsuksessen med Julia Quinns «Bridgerton» har Netflix flere dramatiseringer av populære romaner og romanserier på gang i år, både nye TV-serier og filmer som kommer utover høsten. (LIAM DANIEL/NETFLIX/LIAM DANIEL/NETFLIX)

Flere av dem slippes de kommende månedene: Jane Campion med filmversjon av Thomas Savages roman «The Power of the Dog», med blant annet Benedict Cumberbatch og Kirsten Dunst på rollelista. Serieskaper David E. Kelley («Little Big Lies», «The Undoing») har laget drama av Sarah Vaughans thrillerbestselger «Anatomy of a Scandal», og «Blonde» er filmversjonen av Joyce Carol Oates fiksjonsbaserte Marilyn Monroe-historie.

Strømmetjenestene raider bokhylla

Ute på Netflix til TV-sommeren er allerede «Fear Street»-trilogien, basert på R. L. Stines bøker, og fantasyserien «Shadow and Bone».

Netflix har hatt julipremiere på skrekktrilogien «FEAR STREET», basert på R. L. Stines bøker. (Netflix)

Netflix har også ny norsk film på gang i form av Per-Olav Sørensens «Royalteen», basert på Anne Gunn Halvorsen og Randi Fuglehaugs ungdomsbok «Arvingen. Per-Olav Sørensen har god erfaring med dramatiseringer av denne type, hans TV-versjoner av Lars Saabye Christensens «Halvbroren» og svenske «Quicksand» står igjen som kritikerroste suksesser for NRK og Netflix. «Royalteen» spilles blant annet inn i Oslo i sommer, og kommer neste år.

Ny Nesbø-satsing

Et annet norskbasert prosjekt med premiere lenger fram i tid er HBOs kommende dramatisering av Jo Nesbøs «Sønnen». Prosjektet er for øyeblikket i forproduksjon, ifølge Imdb.com. Jake Gyllenhaal skal spille hovedrollen som Sonny Lofthus, og skuespilleren har bearbeidet boka til seriemanus sammen med filmskaperen Denis Villeneuve.

Denis Villeneuves versjon av science fiction-klassikeren «Dune» kommer på kino i september. Samme regissør har også spin off-serien «Dune: The Sisterhood» på gang. Han er også med på TV-dramatiseringen av Jo Nesbøs «Sønnen» som skal komme på HBO Max. (Warner)

Sistnevnte er kinoaktuell i september med «Dune» også, filmatiseringen av Frank Herbert, hvis premiere har blitt utsatt en rekke ganger på grunn av pandemien. Ventetida har Denis Villeneuve brukt til å jobbe med HBO-serien «Dune: The Sisterhood», som kanskje kommer i 2022.

Storserier venter

Mange skal ha forsøkt å lage TV-serie av Isaac Asimovs «Foundation». I september kommer David S. Goyer og Josh Friedmans forsøk på AppleTV+. (AppleTV+)

TV-høsten vil nok dreie seg mye om storproduksjoner basert på litterære bestselgere og klassikere: I september slipper AppleTV+ «Foundation», serien basert på Isaac Asimovs klassikerstemplede science fiction-univers. Netflix skal slippe sesong 1 av Neil Gaiman-klassikeren «The Sandman», og Amazon Studios har storsatsingen som kan få en del oppmerksomhet: «Ringenes Herre», som er løst fundert på Tolkiens fantasyverden. Amazon slipper etter alt å dømme også «The Wheel of Time» i høst, en serie basert på Robert Jordans fantasyromaner, her hjemme utgitt som «Tidshjulet» av Tiden forlag.

Amerikansk litteratur

Gallery Michael C. Hall er tilbake som rettsmedisiner slash seriemorder i en ny sesong av «Dexter», har fått premieredato i november. (ROBERT SEBREE)

Den nye strømmetjenesten Paramount+ satser på at gjenopplivingen av «Dexter» skal trekke abonnenter i november. Michael C. Hall er tilbake i rollen som rettsmedisineren/seriemorderen fra Miami, karakteren fra bøkene til Jeff Lindsay, i en omskrevet siste sesong av spenningsserien. Allerede i september byr samme strømmer på Philipp Meyers prisbelønte roman «American Rust», hvor Jeff Daniels spiller en politisjef som må etterforske et drap i nær familie. Paramount+ står også bak nydramatiseringen av «The Man Who Fell to Earth», romanen skrevet av Walter Tevis, som tidligere er filmet av Nicolas Roeg med David Bowie i hovedrollen.

Chiwetel Ejiofor og Mark Wahlberg i «Infinite», science fiction-filmen som slippes på Paramount+ i august er basert på boka «The Reincarnationist Papers». (Peter Mountain/Paramount+/NTB/AP)

I den nye TV-serien som kommer først neste år har Chiwetel Ejiofor hovedrollen. Før den kommer kan samme mann oppleves i science fiction-filmen «Infinite» i selskap med Mark Wahlberg. Filmen basert på D. Eric Maikrantz’ «The Reincarnationist Papers» har Norgespremiere på Paramount+ 11. august.

Den Emmy-nominerte dramaserien «The Underground Railroad» er basert på en roman som blant annet har fått Pulitzer-prisen i USA. Serien handler om slaver som flykter til en tilsynelatende sikrere tilværelse fra sør til nord i USA. Serien er å se på Amazon Prime Video, hvor flere dramaserier basert på populære romaner kommer i høst. (Atsushi Nishijima/Cr. Atsushi Nishijima/Amazon Prime Video)

På Disney+ er det forventet at Jeff Bridges dukker som pensjonert CIA-agent innhentet av fortida i «The Old Man» på en til nå ikke offentliggjort høstdato. Disney har også produsert Liane Moriartys thriller «Nine Perfect Strangers», med Nicole Kidman og en rekke kjente skuespillere på rollelista, som kommer på Amazon Prime Video 20. august. På Amazons strømmetjeneste er også sommerens Emmy-nominerte «The Underground Railroad», basert på Colson Whiteheads Pulitzer-prisede roman.

