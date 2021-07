«We Are Lady Parts» har vakt mye oppsikt siden premieren på britisk TV i våres. Årsaken er ikke at dette er bandet som fornyer pønken, men snarere at komiserien om fire engelske kvinner med muslimsk bakgrunn bryter med oppfatninger om muslimske kvinner som en taus og tuktet minoritet – enten de går med eller uten hijab.

Muslimsk musikalsk sitcom-suksess

Lady Parts er som band flest, de drømmer om å slå gjennom, gi ut plate, dra på turné. Gruppa har blant annet en energisk versjon av Dolly Partons «9 To 5» på repertoaret. Veien fram til berømmelse kan synes lang, all den tid de må finne en gitarist først, få kontroll på sceneskrekken, og ikke minst – klare å få seg den første spillejobben. Det er ikke gitt at disse musikerne takler motgangen med verdighet heller, for situasjonskomedien fra Channel 4 er i den mer rølpete, uærbødige humorsjangeren. «We Are Lady Parts» kommer på NRKs nettspiller den 12. august.

Ayesha kjører Uber når hun ikke spiller trommer i Lady Parts. (NRK)

Travel TV-sommer

Før den tid har det kommet mye på seriefronten. Det begynner å bli noen år siden TV-sommeren var den stille og traurige reprisetida. Og selv om serietilfanget på de mange strømmetjenestene har vært preget av pandemien, er det mange høydepunkter å velge innen drama, komedie og krim i sommerukene framover. NRK har visst ikke en australsk drama-snakkis å by på denne sommeren, som «Et sted å høre til» i fjor. Sesongens NRK-tilbud på nett består mye av krim og spenningsbasert drama, som du kan lese mer om her:

TV 2 Play – tidligere Sumo – har noen godbiter liggende fra før ferien: «The Beast Must Die» er en britisk krimthriller mer velprodusert og velspilt enn de fleste. At Jared Harris («Mad Men») og Cush Jumbo har hovedrollene gjør sitt til å heve kvaliteten.

Cush Jumbo («the Good Fight») og Jared Harris («Mad Men», «Chernobyl») bidrar til at «The Best Must Die» er en over snittet god krimthriller. (Gareth Gatrell)

Serien følger Frances, på solo hevntokt på Isle of Wight, etter råkjøreren som drepte hennes lille sønn og stakk av. Rikmannen spilt av Jared Harris framstår øyeblikkelig som en mann kabapel til sånt. Serien er akkurat fornyet med en sesong to. Samme sted ligger «The Trial of Christine Keeler», et kritikerrost BBC-drama som har forsvunnet helt i jubelen fra fotball-EM.





Profumo-skandale fra BBC

Dette er Profumo-skandalen fra 1960-tallet dramatisert på ny, men denne gang fortalt fra perspektivet til Christine Keeler. Hun var den 19 år gamle modellen som ble hovedperson i et politisk drama da det kom fram at hun hadde et forhold til en engelsk minister og en russisk agent på samme tid.

BBC-serien «The Trial of Christine Keeler» forteller historien om Profumo-skandalen fra den unge jenta som ble hovedperson i den politiske skandalen som rystet Storbritannia på 1960-tallet. (TV 2 Play)

Den 16. august har TV 2 Play premiere på en helt ny serie: Den tyskvensk «Agatha Christie’s Hjerson», som handler om en svensk etterforsker som Agatha Christie lot hennes fiktive forfatter og Poirot-venn Ariadne Oliver (!) finne opp. Denne figuren har det ikke vært laget TV av før.

Mye politi og røvere

Lange sommerkvelder er utmerket til seriemaraton, noe den hardkokte «Bosch» inviterer til nå som alle sju sesonger er kommet. Krimserien som er klassisk sommerlektyre på skjerm, er ute på HBO Nordic. Strømmeren som snart blir til HBO Max har en advokatserie som får altfor lite oppmerksomhet i «The Good Fight». Flere seere fortjener australske «Mr Inbetween» også, humoristisk og menneskelig anlagt drama om ekssoldaten Ray, dørvakt, torpedo og leiemorder ved behov, når han ikke er alenefar til sin lille datter.

Leiemorder, torpedo og alenepappa Ray (til venstre) har forskjellige utfordringer på jobb og hjemmeplan i den australske serien som fortjener et stort publikum. Sesong tre av «Mr Inbetween» er i gang på HBO Nordic. (Mark Rogers)

Det er tredje og siste sesong som er ute nå.«Bosch»-skuespiller Titus Welliver dukker også opp i den nye ti episoders amerikanske krimserien «Nova Vita», på TV 2 Play i midten av juli.

Beintøffe damer på Paramount+

Den nye strømmegigant Paramount+ rommer ikke bare et gigantisk arkiv av filmer og serier. Før høstens nye titler dukker opp her, kan tida brukes på dramakomedien «On Becoming a God In Central Florida». Serien fikk dessverre bare en sesong på grunn av pandemien, for dette er kritikerrost mørkt humordrama med en overbevisende Kirsten Dunst i hovedrollen.

Kirsten Dunst fikk mye skryt for hovedrollen i den mørke dramakomedien «On Becoming a God in Central Florida», nå ute på Paramount+. (Patti Perret/Patti Perret/SHOWTIME/Sony Pictu)

Hun spiller Krystal Stubbs, en uredd type som akter å knuse pyramidespill-foretaket FAM som slet livet av mannen hennes. Paramount+ har også den nyere suksessen «Why Women Kill», et mørkt komidrama med blant annet Lucy Liu i hovedrollen. Serien fra «Frusterte Fruer»-skaper Marc Cherry kommer også på TV 2 Play i august.

Lucy Liu har en av hovedrollene i «Why Women Kill», den nye suksessen fra «Frustrerte Fruer»-skaper Marc Cherry. Serien blir å se på både Paramount+ og TV 2 Play denne sommeren. (TV 2 Play)

Islandsk lavadrama

Netflix sparer i likhet med konkurrentene de store attraksjonene til høsten, men har blant annet en ny islandsk grøsser-aktig dramaserie i «Katla», hvor døde og savnede personer med ett dukker opp i askeskyene fra en aktiv vulkan. Serien er laget av TV- og filmregissør Baltasar Kormákur, og er en overnaturlig historie som fokuserer på lavmælt stemning og høyst vanlige menneskelige følelser framfor skrekkfilmens sjokk og gru.

Hva gjør man når de døde dukker opp igjen, ut av den grå asketåka? Islandske «Katla» er mer stemningsfullt drama om savn og motstridende følelser enn den er en grøss og gru-serie. (Lilja Jonsdottir)

Blir dette for stille, er spansk superheltkomedie kanskje et alternativ. I «El Vecino» får den selvopptatte slappfisken Javier superkrefter, og lærer på den tøffe måten at det ikke er bare bare å bli Madrid og jordas store beskytter. Humoren er frekk og kvikk, men helten er mer Super-Langbein enn Deadpool. Et annet spansk høydepunkt på Netflix er krimserien «Los Innocentos – Den uskyldige», en drivende god dramatisering av et Harlan Coben-krimdrama.

Møt Javier, spansk superhelt i en serie frekkere humor enn de fleste Marvel-figurer, med et snev av Super-Langbein. (Netflix)

Tegnefilmsommer!

Sommerferien er den perfekte tida til å se seg opp på 31 sesonger av «The Simpsons» på Disney+. Serien klinker fortsatt til med øyeblikk av treffsikker satire og stor komedie, men skulle den gule familien bli for selvrefererende og trygghetssøkende: En ny sesong med katastrofeduoen «Rick and Morty» er akkurat kommet på HBO Nordic. Tegnefilm er super tidtrøyte i ferien, og den som savner en ny sesong av «The Boys» i sommer kan finne litt trøst i «Invincible» på Amazon Prime. Dette er klassisk tegnet superheltdrama, om en unggutt som arver farens superheltkrefter og erfarer prisen det har.

For en TV-tidsalder siden lærte vi av svenske TV-kanaler at sommeren er tida for tegnefilm. «Invincible» er basert på en tegneserie, og ble så kritikerrost og populær at Amazon Prime har bedt om en sesong to. (Cr: Amazon Prime Video/Cr: Amazon Prime Video)

Disney+ har seks episoder med «Loki» på sommermenyen, Åsgård-guden som halvveis ut i serien har rukket å stå fram med bifil legning og med norsk sang. Seinere i år skal nye serier med Hawkeye fra The Avengers og Ms Marvel komme samme sted. Superheltfans kan også se fram til en ny runde «Stargirl» på HBO Nordic og «Titans» på Netflix, forventelig på flatskjermen alt i august måned.

Den godlynte komedien om Ted Lasso, amerikaneren som fikk manager-jobb i Premier League, er blitt AppleTV+s største suksess. Nå er Jason Sudeikis tilbake i en ny sesong om Ted Lasso - som opprinnelig var en gjennomgangsfigur i NBCs promoinnslag for Premier League på amerikansk TV. (AppleTV+)

Den som ikke har fått nok fotball på TV, kan dempe abstinensen med «Ted Lasso» fra og med 23. juli på AppleTV+. Dette er gemyttlig og godslig komedie om en alltid positiv anlagt amerikaner, hentet til en britisk Premier League-klubb på randen av nedrykk og katastrofe. At han har fått jobben til tross for at han ikke har et sekund fotballerfaring, er en del av komedien. «Ted Lasso» har blitt en overraskende suksess, og forventningene er store til andre runde av serien.