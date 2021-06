Nå er de begge statsministerkandiater. Men de vil helst krangle med Erna

Mandag denne uka stilte Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum opp i sin første statsministerduell som nyvalgt statsministerkandidat på helgens Sp-landsmøte. Det skjedde i NRKs Politisk Kvarter, og Vedum fikk bryne seg på den sittende statsministeren, Erna Solberg (H). Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre var invitert, men takket nei.

Prioriterer statsministeren

For etter det Dagsavisen forstår, er spesielt ikke Ap interessert i mange, opphetede, kanskje konfliktfylte statsministerdueller mellom de to rødgrønne partilederne fram mot valget. De har jo et felles mål, nemlig å kaste statsminister Erna Solberg og hennes lag ut av regjeringskontorene. Derfor vil de heller prioritere statsministerdueller mot Erna Solberg, og ikke mot Trygve Slagsvold Vedum.

– Vårt mål er å bytte ut en høyreregjering som gjennom åtte år har økt forskjellene, og erstatte den med en Ap-ledet rødgrønn regjering som skal føre en mer rettferdig politikk for arbeid til alle og trygg, felles velferd i hele landet. Da er det dueller med sittende statsminister vi anser som mest naturlig, og det er det vi vil prioritere fram mot valget, skriver Jonas Gahr Støres pressekontakt Siri Storstein Hytten i en e-post til Dagsavisen.

Advarer på forhånd

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier på sin side til Dagsavisen at han ser litt mer avslappet på dette. Det kan godt hende at han sier ja hvis mediene ringer og ber ham stille opp i statsministerdueller mot Støre, men da vil han advare dem på forhånd:

– Da kommer jeg til si at de kan vente seg veldig vennlige dueller! Da vil det bli mer av en politisk samtale. Jeg skal i alle fall ikke bidra til at den duellen blir for hard, men selvfølgelig med litt temperatur der vi er uenige. De harde duellene skal jeg ha mot Høyre. Jeg ser på Jonas Gahr Støre som en nær alliert, og vi har et felles mål om et nytt flertall. Vår felles politiske hovedmotstander er uten tvil først og fremst Høyre og statsminister Erna Solberg, sier Vedum til Dagsavisen. Om det blir for mange forespørsler om rødgrønne statsministerdueller utover i valgkampen, vil Sp ta det opp til vurdering.

– Vi er åpne for det, men blir dette en utfordring, må vi ta stilling til det. For det er Solberg som er den viktigste hovedmotstanderen i denne valgkampen, gjentar Vedum.

– To ulike partier

Men Vedum påpeker også at det tross alt er saker som skiller Ap og Sp, og at det kan være greit for velgerne å få rede på hva uenigheten består i – selv om de vil i regjering sammen. Han nevner synet på Ullevål, på helseforetak, og på deler av skatte- og avgiftspolitikken og forsvarspolitikken.

– Vi er to ulike partier, og kan ha ulike syn på noen saker. At Støre og jeg tar en diskusjon om de sakene vi er uenige om, er bare naturlig og noe som hører folkestyret til. Så får folk dømme sjøl. Men folk vet også at i bunnen ligger vårt felles mål om å bytte ut dagens regjering. Det går an å ha en respektfull samtale selv om man er uenig.

