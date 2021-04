Charles får ny tittel etter farens dødsfall

Alle som husker episoden av Netflix-serien «The Crown» der prins Charles får tittelen Prins av Wales, vet at den kommende kongen lærte seg walisisk for å holde investiturtalen sin på landets språk. Nå må kanskje prinsen oppdatere skotsk-ferdighetene sine.

For etter Philips dødsfall er det Charles som overtar tittelen Hertug av Edinburgh, skriver Independent. Tittelen ble gitt Philip like før han og Elisabeth giftet seg i 1947, og han ble dermed den syvende mannen som har hatt tittelen siden den først ble opprettet i 1726.

Videreføres til mannen bak «PR-katastrofe»

Nå blir altså Charles den åttende i rekken. Men når han en dag krones som konge, blir tittelen, som har blitt nedlagt og gjenopprettet to ganger tidligere, overført til hans yngste bror, skriver Evening Standard. Neste i rekken er nemlig prins Edward, som da blir den niende hertugen av Edinburgh.

Prins Edward er kjent som kulturinteressert, og har blant annet drevet et eget produksjonsselskap. Han laget blant annet en kongelig versjon av TV-programmet «It’s a Knockout», med navnet «It’s a Royal Knockout». Her konkurrerte medlemmer av kongefamilien utkledd i kostymer fra 1600-tallet i en rekke bisarre leker. Ifølge The Guardian ble «It’s a Royal Knockout» sett på som en PR-katastrofe for kongehuset.

Klagestorm mot BBC

Tidligere i dag ble prins Philips død markert ved kanonsalver over hele Storbritannia. Det har naturligvis strømmet inn med kondolanser fra hele verden, blant annet fra Erna Solberg og den norske kongefamilien.

BBC har måttet tåle hard kritikk fra folk som mener de har brukt for stor del av sendeflaten på å dekke dødsfallet. Som konsekvens har de nå opprettet en egen klageside på nettsidene sine.

