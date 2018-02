PyeongChangnam Style

Nye Trender

Det knyttes alltid en viss spenning til OL-antrekkene for den som er interessert i klær. Dette er tross alt en golden ticket for designere til å vise hele verden hva de er gode for, og bidra til sitt hjemlands markedsføring og visuelle identitet. Men dette er også dunjakkenes og goretexligaens catwalk. Og med rykter om et bikkjekaldt PyeongChang hadde mange av troppene pakket seg inn i varme boblejakker naturlig nok.

Emil Hegle Svendsen var norsk flaggbærer under dagens åpningsseremoni i Pyeongchang-OL. Iført rødt, hvitt og blått førte han den norske troppens inn på Pyeongchang Olympic Stadium. Årets norske OL-kolleksjon må kunne kalles helt grei, men spesielt oppsiktsvekkende er den ikke. Plaggene er ingen stor reklame for framoverlent norsk klesdesign, de kunne ser ut som om de kunne vært kjøpt i en hvilken som helst sportsbutikk på Black Friday. Men de heller ikke heselige slik fritidstøy kan være på sitt verste.

For det kunne vært så mye mye verre. Vi minnes for eksempel med gru og grøss de pastellrosa og grå dressene fra OL på Lillehammer i 1994. Med unntak noen hysteriske russiske og østeuropeiske antrekk opp gjennom årene må Lillehammer-antrekkene være de styggeste OL-plaggene som er blitt laget noen gang, til tross for at kong Harald visstnok stadig bruker jakken sin på tur i skauen.

Av de som stakk seg ut under fredagens inntogsmarsj var amerikanerne. De hadde brutt opp flaggfargene i antrekkene sine med store, brune teddybjørnhansker med frynser. Litt sånn muppetshow møter urbefolkning i allværsjakker. Svenskene var som alltid stilige, denne gang i mørke dunjakker, litt åttitallsretro i kulda. Kjekkasen Niklas Edin som flaggbærer var iført i gullboblejakke - en frekk liten gest om at gull er noe søta bror gjerne tar på forhånd. Moro med freidige naboer. Et annet høydepunkt var selvsagt flaggbæreren til Togo og Tonga, som trosset kulda i oljet, bar overkropp og bast-skjørt. For ikke å snakke om de tre tapre herrene fra Bermuda som spankulerte inn på stadion iført – du gjettet riktig – bermudashorts – og litt røde neser. Motemot, kalles det vel.

Finest av alle var de representantene fra vertslandet som danset i ring under inntogene, iført cosplay-liknende pandaluer. Og damene som loset troppene rundt arenaen iført hvite kjoler med blomsterpynt og ditto hvite pelsørevarmere minnet oss på at Sør Korea ikke bare er en sportsnasjon men også en en stor, stor motenasjon som de senere år har hatt en enorm påvirkning på populærkultur over hele verden.