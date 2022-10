Supporterne fornøyd tross tap: – Kunne ha vunnet på en annen dag

Før kampen hadde ikke Glimt tapt eller spilt uavgjort på hjemmebane i Europa siden 2-3-nederlaget for Legia Warszawa i mesterligakvalifiseringen i juli i fjor. Siden den gang hadde Aspmyra vært et fort. 14 av 14 kamper endte med seier, deriblant to triumfer mot den italienske storklubben Roma (6-1 og 2-1).

Arsenal var klart best i oppgjøret på Emirates forrige uke, men foran et fullsatt Aspmyra stadion var det en langt mer jevnspilt førsteomgang som utspilte seg på kunstgressmatta på Aspmyra, da Bodø/Glimt tok i mot Arsenal i gruppespillkamp i Europa League.

[ Bodø/Glimts suksess har ikke bare påvirket det som skjer på fotballbanen, men også utenfor stadions porter. ]

Arsenal fikk den beste starten, da stjerneskuddet Bukayo Saka kunne sette inn ballen til høyre bak en utspilt Nikiti Haikin i Glimt-målet etter 23 minutter.

Både Glimt og Arsenal hadde sjanser til å henholdsvis redusere og øke ledelsen, men gikk til pause på 0-1.

I andre omgang var det derimot Glimts tur til å styre kampen mer, og både Ola Solbakken og Runar Espejord var nær å redusere for nordlendingene i løpet av de første 15 minuttene. Glimt holdt tidvis trykket oppe gjennom resten av kampen, men greide ikke å få uttelling for sjansene sine.

– Det var en veldig spennende kamp. Jeg synes Glimt ytte Arsenal god motstand i kveld. Det var veldig bra, og vi kunne egentlig ha vunnet 2-1, sa en av supporterne Dagsavisen snakket med etter kampen.

– Det er veldig bra gjort av gutta, som bare taper 1-0 for Arsenal. De er kanskje Premier Leagues beste lag akkurat nå, og det er godt jobba av Glimt. På en annen dag kunne vi ha vunnet, sa en annen.

