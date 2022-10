– Arsenal skal vite det er en by som er klar til kamp, ikke bare en stadion

Flagg, lys og mennesker fyller gatene i Bodø – alt kledd i gult.

Det skal ikke være tvil om hva som venter Arsenal når de kommer for den viktige kampen mot Bodø/Glimt i Europa League.

«De skal møte en by som er klar til kamp, ikke bare en stadion» høres det bli sagt. Og til kamp går et Bodøfolk som strutter av selvtillit – også på det som skjer utenfor Aspmyra stadion.

Bodø kommune har satt gult lys på flere av bygningene i sentrum, blant annet et garasjebygg. (Einar Lohne Bjøru)

– En «boost» for byen

Noen timer før kampen er supporter Daniel Henriksen Kjelstrup på plass med gjengen sin på Sportsbaren i sentrum av Bodø. Han sier man merker en glede og positivitet i hele byen rundt Bodø/Glimt, eller «Glimt», som laget omtales kalles.

– Det er klart, hvis du skal markedsføre Bodø på en god måte, så er den måten Glimt gjort det på et stjerneeksempel. Ingenting som setter Bodø mer på kartet enn Bodø/Glimt, sier han, og viser til at butikkene i gatene er fylt med flagg.

– Det er en «boost» Bodø får som umulig kunne skjedd på andre måter, sier han.

Han står ved tappekranen til et nytt øl som serveres for anledningen, «Pølsevannøl», som er brygget av det lokale bryggeriet Bådin.

– Det er ikke pølsevann i ølet?

– Det er hemmelig, du må smake deg fram, sier han leende.

– Skal du på kamp i dag?

– Ja, selvfølgelig.

– Tror du på seier?

– Ja, faktisk. Det er nordnorsk klima, kaldt og jævlig. Glimt kommer til å være i full fyr og flamme, og det kommer Aspmyra også til å være.

Daniel Henriksen Kjelstrup viser stolt frem "Pølsevannølet", som supporterne har fått laget i samarbeid med Bådin bryggeri. (Einar Lohne Bjøru)

– Løftet selvbildet

For fotballagets vei til suksess har sperret opp øynene til folk og bedrifter som ikke er på sportslig arena.

– Det Glimt har gjort, har løftet selvbildet til nordlendingen og folk fra Bodø. Jeg tror vi alle er blitt mye mer stolt av regionen vi bor i. Det som Bodø/Glimt har fått til, det viser at alt er mulig også herfra.

Det sier Jan Solhaug, administrerende direktør i rekrutteringsfirmaet JobbNorge, som har hovedkontor i Bodø.

Solhaug sier han drar inspirasjon fra det Bodø/Glimt gjør på fotballbanen, inn i sin egen bedrift. Fra å lenge operere ut fra resultater, har han nå endret strategi til å fokusere på prestasjoner og utvikling hos sitt «lag». Alt fritt etter Glimts mye omtalte strategi, som blant annet Avisa Nordland har omtalt tidligere.

– For eksempel at det ikke er et krav om at du leverer 10 prosent vekst. Men at hvis du gjør så godt du kan, så kan du levere 12 eller 14 prosent. Det gjør noe med hodet ditt, sier han, og legger til at de også har fokus på at den beste prestasjonen ligger foran dem.

– Det har vi hentet fra Glimt, sier han.

– Skal du på kamp i morgen?

– Ja.

– Tror du på seier?

– Jeg tror på 2–1. Men det kommer til å sitte veldig hardt inne.

Jan Solhaug, JobbNorge. (Einar Lohne Bjøru)

Store ringvirkninger

– Ja. Svaret er entydig ja.

Elnar Holmen, administrerende direktør i Bodøregionens Utviklingsselskap (BRUS), svarer på spørsmålet om Glimts suksess på fotballbanen har hatt en betydning også for næringslivet i regionen.

– Bodø blir satt på kartet på en helt annen måte. Byen har også gjort en transformasjon. Fra å være en trist og kjedelig by, til å være en attraktiv by. Og Glimt har vært med og satt oss på kartet, og forsterket dette ytterligere, sier han, og viser til at hotellene i byen er fullbooket foran Arsenal-kampen.

– Det skaper store ringvirkninger det Glimt holder på med. Ikke minst fordi man blir plassert på et europeisk kart, sier han, og mener suksessen har vært gull verdt for dem som omdømmeselskap, og at de nå opplever pågang fra investorer som blant annet vil investere i blant annet hydrogenfabrikk i byen som følge av oppmerksomheten.

– Det kommer selskaper hit som har fått øynene opp for den lille forblåste byen langt mot nord på jordkloden, sier han med et smil.

– Skal du på kamp i morgen?

– Ja, og jeg gleder meg som en unge.

– Tror du på seier?

Holmen drar på svaret, og erkjenner han også er Arsenal-supporter. Til slutt kommer svaret:

– Arsenal har gjort en tabbe. De har valgt å ikke trene på kunstgresset, så jeg tipper 2–1 ti Glimt.

Elnar Holmen, administrerende direktør Bodøregionens Utviklingsselskap (BRUS) (Einar Lohne Bjøru)

Ordfører: – Helt sprøtt

Også ordfører Ida Pinnerød ser fram til kamp mot laget som topper verdens største liga, Premier League.

– Hehe, ja, det er helt sprøtt, sier hun.

Pinnerød sier Glimts merkevare har vært sterk i regionen gjennom mange år – til tross for at de i perioder ikke har spilt så bra. Hun mener også historien har en påvirkning, der Glimt vant cupen i 1975 – etter å ha vært ekskludert fra å spille i nasjonal liga på 60- og tidlig 70-tall.

– Jeg tror det som skjedde da, det gjorde noe med trua og selvtilliten. At det går an å komme fra nord og likevel lykkes. Så bruker vi å si i Bodø, at selv om man er liten, betyr det ikke at man ikke kan få til store ting. Der er Glimt et godt eksempel, sier hun.

I tillegg til å sette Bodø på kartet internasjonalt, så sier ordføreren laget også er med på å gjøre byen mer mangfoldig – med spillere fra flere steder i verden, både Europa, Afrika og Russland.

– Det synes jeg også er en viktig og artig dimensjon med dette. Jeg hilste de velkommen hjem etter seriegullet, og sa jeg det på alle de forskjellige språkene i laget, pluss bergensk, ler hun, og sikter til at hovedtreneren Kjetil Knutsen er fra vestlandsbyen.

– Skal du på kamp i morgen?

– Ja.

– Tror du på seier?

– Ja! Haha, nei … vet du hva – det de gjorde andre omgang i London, da kjente jeg det kriblet litt. Og så klart – jeg var på 6–1 kampen da de slo Roma, så vi vet at alt er mulig. Men det skulle gjerne snødd i morgen, haha.

Ida Pinnerød, ordfører Bodø (Einar Lohne Bjøru)

