To nye smittetilfeller i Moss

De to smittede tilhører samme husstand, og har tilknytning til smittetilfellet ved Kirkeparken videregående skole. Det var sist helg at en elev i en voksenopplæringsklasse ved Kirkeparken videregående skole fikk påvist covid-19-smitte, noe som førte til at 16 personer ble satt i karantene. Testing av nærkontakter til den smittede pågår fortsatt.

Det totale antallet som har fått påvist smitte gjennom hele pandemiperioden er 147. Moss kommune venter nå på svar fra 101 prøver som er tatt siste døgn.

I Norge som helhet er det 719.879 som er testet. Antall smittede er 10.644. Det er meldt om 264 døde. Disse tallene er oppdatert 31. august.