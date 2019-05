Russ overfalt av mann med kniv i Moss

Klokken 07.16 torsdag morgen fikk politiet melding om det de selv omtaler som en alvorlig hendelse langs Solveien i Moss.

En ung, kvinnelig russ med lokal tilhørighet ble truet med kniv av en ukjent gjerningsmann.

Ifølge Marianne Coldevin-Kverme, politiets operasjonsleder, skal kvinnen ikke ha blitt alvorlig skadet.

– Hun er selvfølgelig utsatt for en traumatisk hendelse og blir ivaretatt av ambulansepersonell, men hun skal fysisk sett ikke være alvorlig skadet, sier hun.

Stig Øvergård, politiets innsatsleder på stedet, forteller at kvinnen ikke har blitt stukket, men har knivskader i panna.

Etterlyser vitner

Politiet ber vitner ta kontakt på telefon 64999130.

– Vi ønsker å komme i kontakt med alle vitner som kan ha sett noe i området før og etter kl. 07.16, opplyser de.

De har store styrker ute for å jakte på gjerningspersonen, deriblant hundepatruljer.

Politiet har foreløpig ikke noen god beskrivelse av mannen, annet enn at han trolig hadde på seg en mørk overdel.

Skaper frykt blant russen

Motivet er foreløpig ukjent.

– Var det tilfeldig at jenta var russ, eller har det noen sammenheng med trusselen?

– Det vet vi foreløpig ikke, svarer operasjonslederen.

Ida Guldvog, russepresident i Moss, mener hendelser som dette er med på å skape frykt blant den lokale russen.

– Ja, absolutt. Jeg har allerede snakket med flere av venninnene mine om dette, som synes det er kjempeskummelt at noe slikt kan skje. Man forventer jo ikke det. Det kom som et sjokk. Jeg tenkte at Moss var et trygt sted, sier hun.

Håper det ikke blir noen festbrems

Dagen før, på onsdag, ble russedåpen avholdt på Tronvik.

Guldvog håper denne hendelsen ikke setter noen stopper på festivitetene for verken den fornærmede kvinnen eller andre russ.

– Det er ekstra kjipt at det skjer etter en så koselig kveld. Jeg håper politiet finner ut hvem det var og at den kvinnen det gjaldt får kommet seg og kan fortsette å feire russetiden, sier hun.