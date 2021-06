Mann ringte politiet etter å ha drept kona: – Soveværelset ser ut som et slaktehus

18. august 2020 ble en kvinne i 70-årene funnet drept på Jeløy i Moss. Hun hadde blitt stukket minst 60 ganger med både kjøttøks og samekniv i øvre del av kroppen. Ifølge obduksjonsrapporten døde hun i løpet av kort tid som følge av de omfattende skadene hun fikk.

Politiet mener kvinnens ektemann, som på det tidspunktet var 80 år, står bak ugjerningen. Selv erkjenner han ikke straffskyld, da han ikke husker selve drapshandlingen.

Hevder han våknet i en blodpøl

Han husker derimot det som skjedde før drapet. Under rettens første dag mandag forklarte han seg i Moss tinghus og sa at han og kona hadde sittet ute på verandaen 18. august i fjor. Der var det visstnok litt uenighet om hvorvidt markisen skulle være oppe eller nede. Naboer har forklart at det hørtes ut som at det var «dårlig stemning» på verandaen, men mannen benektet dette.

Det neste han husker var at han hadde gått inn for å forberede middag. Han forklarte at han la en blomkål i vann med litt eddik. Deretter gikk han for å hvile. Ifølge mannen ender han opp med å sovne og våkner opp noe senere.

– Da finner jeg meg selv sittende på gulvet i soverommet med en forferdelig blodpøl rundt meg og der ligger [NN], forklarte mannen i tingretten.

Den første politibetjenten som ankom leiligheten tegnet et bilde av et svært dramatisk åsted under hans forklaring i retten. Det var blod på samtlige vegger på soverommet, forklarte han.

Her er loggen fra nødsamtalen

Som Dagsavisen Moss Dagblad tidligere har omtalt, var det mannen selv som ringte politiet for å varsle om drapet. Det gjorde han etter å først ha ringt en venn, kom det fram i retten mandag. Vennen oppfordret tiltalte til å ringe 112 umiddelbart.

Her er starten på loggen fra nødsamtalen som ble spilt av i retten:

Operatør: Politiets nødtelefon.

Tiltalt: Ja, dette er [NN].

O: Hei.

T: [Mannens adresse].

O: Ja.

T: Det har rabla for meg. Jeg har drept kona mi. Jeg står nå på kjøkkenet og jeg silblør fra hendene og alt som er.

O: [Mannens adresse]? Hvor er vi da, er det i Moss?

T: Ja.

O: Du sier du har drept kona di?

T: Ja. Jeg tror det.

O: På hvilken måte har du drept kona di?

T: Kniv og noe annet.

O: Og du er full av blod?

T: Ja, jeg tror hun er død. […] Jeg står på kjøkkenet og det renner blod i vasken.

O: Vi skal komme og hjelpe deg, [NN], men jeg trenger at du holder linja med meg.

T: Ja.

O: Vet du om kona di er død?

T: Jeg tror det. Det er ikke noe liv lenger.

[…]

T: Det er mulig vi kan redde henne, jeg vet ikke.

O. Nei.

T: Men jeg … Jeg har brukt … Jeg vet ikke hva som har skjedd, det har rabla for meg.

O: Ja. Ja.

T: Jeg har oppdaget plutselig at jeg brukte … Kjøtt … Nei … Kjøttøks og kniv.

O: Du har brukt en kjøttkniv, ja?

T: Ja, både øks og kniv.

O: Du har både øks og kniv?

T: Ja.

O: Ja. Har du brukt begge de tingene på kona di?

T: Ja. Og så har det rabla helt for meg. Jeg står på kjøkkenet og jeg silblør selv.

Samtalen fortsetter med at operatøren blant annet spør om ektemannen fortsatt holder kniven og øksen, da bevæpnet politi er på vei til leiligheten. Det gjør han ikke. Begge stikkvåpnene befinner seg på soverommet, hvor kona ligger død.

– Soveværelset ser ut som et slaktehus, sier mannen senere i samtalen.

Nødsamtalen avsluttes når politiet tar seg inn i leiligheten.

– Jeg må si takk for hjelpen, er det siste mannen sier før det legges på.

Drapet fremstår som totalt uforståelig. — Sille Heidar, forsvarer

Husker ikke samtalen

Dette var første gang mannen hørte hele nødsamtalen etter at han ble pågrepet i fjor. Han var tydelig preget da loggen ble spilt av i retten. Etterpå spurte aktor Anne Christine Stoltz Wennersten om han husket noe fra samtalen.

– Nei, ikke i det hele tatt. Bare at hun sier at jeg må holde linja. Når jeg hører den samtalen blir jeg helt sjokkert, sa han.

Wennersten påpekte at mannen under telefonsamtalen opplyste at det befant seg både en kniv og kjøttøks på soverommet der kona lå.

– Kjøttøksen ble funnet under kroppen hennes. Derfor kan du ikke ha sett den når du snakket med politiet. Har du noen kommentar til det?, spurte aktor.

– Nei, jeg skjønner det ikke, svarte mannen.

– Hun var veldig god mot meg

Motivet for drapet er noe som politiet ikke har klart å få helt klarhet i, men de mener det trolig skyldes en konflikt mellom de to. Arveoppgjør var ett av temaene som kom opp i retten.

Under tiltaltes forklaring ga mannen derimot uttrykk for at det ikke var noen store uenigheter i forholdet. Paret hadde vært gift i over 30 år.

– Vi hadde det trygt og godt sammen. Hun var veldig god mot meg, sa han om sin kone.

Likevel erkjente han at de til tider kranglet.

– Det ble noen diskusjoner oss imellom iblant, men ikke noe voldsomt, sa han.

Anne Christine Stoltz Wennersten (til høyre) er aktor i saken. Hun stilte en rekke spørsmål under mannens forklaring, blant annet om hvordan han visste at det hadde blitt brukt en kjøttøks under drapshandlingen, hvis han ikke husket den og øksen ikke var synlig på åstedet. (Kenneth Stensrud)

Kona hadde høy promille

Drapsdagen hadde både tiltalte og hans avdøde kone drukket alkohol. Mannen sa til politiet at han dessuten hadde tatt beroligende tabletter før de kom til åstedet. Blodprøver etter hendelsen viste at han hadde en promille på 0,34. Avdøde hadde en promille på 2,48.

Parets alkoholbruk var noe av det aktor spurte tiltalte om under første dag av rettssaken. Politiets undersøkelser viste at ekteparet hadde brukt rundt 64.000 kroner på Vinmonopolet i løpet av 2020, fram til drapet skjedde i august.

Tiltalte forklarte at da de drakk kunne diskusjonene deres bli litt «skarpere i tonelaget», men ifølge mannen hadde de to aldri vært voldelige mot hverandre før.

– Det var ikke slik at det smalt i veggene, sa han.

Sille Heidar, mannens forsvarer, sa at vi trolig aldri vil finne årsaken til at kvinnen ble drept.

– Drapet fremstår som totalt uforståelig, sa hun i retten.