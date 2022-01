Høyt sykdomsfravær blant renholdere: Frir til lærerne for å holde skolene rene

Nylig fikk samtlige ansatte på Bjørlien skole i Vestby kommune beskjed fra rektor ved skolen om at sykdomsfraværet i reholdssektoren i kommunen er så høyt at de kan behøve hjelp fra lærere og barnehageansatte. De lokkes med ekstra overtid lønnet med 200 prosent dersom de påtar seg ekstrajobb.

«Det kan komme til et punkt hvor det er såpass mange renholdere borte at skoler og barnehager kanskje må foreta noe av renholdet selv (...) Prioriterte områder for renhold: Utsatte smittesteder; dørhåndtak, lysbryter, spyleknapp etc. Toalettrom Dusj/garderober Pulter, bord, stoler Fjerning av restavfall Gulv», heter det i meldingen.

Ingen negative

Cathrine Grinna Skjeltorp er skolesjef i Vestby kommune, og bekrefter at det har gått ut en slik melding. Hun ønsker ikke å stille til intervju om saken, men svarer på e-post.

– Hvordan ble henvendelsen mottatt blant de ansatte?

– Jeg har ikke mottatt noen negative reaksjoner. Det er ansatte som har meldt seg til dette arbeidet, skriver hun.

Hun presiserer at det ikke er snakk om ekstra oppgaver i den vanlige arbeidstiden.

– Det forventes selvfølgelig ikke at dette gjøres innenfor det ordinære arbeidet, men er noe som skal lønnes i tillegg til ordinær lønn, skriver hun i en e-post til Dagsavisen Demokraten.

[ Skyhøyt sykefravær: – Høyeste antallet nye sykmeldte siden mars 2020 ]

Dette er en ekstraordinær situasjon, og da må vi være kreative. — Stig Øverås, hovedtillitsvalgt

Fagforbundet positive

Hovedtillitsvalgt i Vestby kommune, Stig Øverås, er også klar over meldingen som har gått ut fra Vestby kommune.

– Hvor kommer meldingen opprinnelig fra?

– Det vet jeg ikke nøyaktig, men det må være avklart med kommunens ledelse. Det er ikke bare én skole, men hele kommunen generelt, sier Øverås, som synes det er naturlig at kommunen hører med egne ansatte først, hvis det er fare for at de kan mangle ansatte på renhold.

– Men det stilles kompetansekrav til renholdere som skal jobbe ved skoler og barnehager. Hvordan løses det, hvis lærere og barnehageansatte skal gjøre dette selv?

– Jo, det stilles krav. Man kan ikke bare bli satt inn, det vil kreve opplæring. Det var sånn ved pandemiens start også, at andre fikk forespørsel om å jobbe i helsesektoren. Det er jo frivillig, sier Øverås.

Han vil ikke uttale seg om hvorvidt de ansatte kan føle seg forpliktet til å stille opp.

– Jeg tror ikke det er noe stort problem og regner med at de som melder interesse, er de som kan tenke seg ekstra jobb og 200 prosent overtid. Det er den nye sentrale avtalen etter omikron-varianten som gir mulighet for utvidet betaling ved overtid. Det er sikkert enkelte som ønsker seg ekstra inntekt, som trenger litt ekstra. Så lenge det er frivillig, er det helt greit. Jeg synes det er bra at de forsøker en sånn løsning. Dette er en ekstraordinær situasjon, og da må vi være kreative.

[ – Hvis Viken ikke blir oppløst, vil skandalen og suppa være komplett ]

Ikke sikkert

Denne meldingen gikk nylig ut fra rektor til samtlige ansatte på Bjørlien skole i Vestby kommune, i sin helhet:

«Karantener og smitte er en stor utfordring for de fleste enhetene i Vestby, også for renholdsavdelingen. Det kan komme til et punkt hvor det er såpass mange renholdere borte at skoler og barnehager kanskje må foreta noe av renholdet selv. Dette kan bli gitt beskjed om på kort varsel. Vi er nesten på det punktet pr i dag.

Vi har fått beskjed om å sjekke ut hos egne ansatte om det er noen ansatte i barnehagen eller skolen som ønsker å påta seg denne oppgaven hvis det blir behov for det. Dette regnes da som koronaovertid for de i over 60% stilling, og lønnes derfor med 200% overtid. Det er viktig å presisere at det er ikke sikkert dette blir noe av. Dette er kun et behov hvis renhold får flere fraværende ansatte. Gi beskjed til Hilde hvis du er interessert i å påta deg et slikt oppdrag.

Prioriterte områder for renhold: Utsatte smittesteder; dørhåndtak, lysbryter, spyleknapp etc. Toalettrom Dusj/garderober Pulter, bord, stoler Fjerning av restavfall Gulv.»

[ Gratis energirådgivning til innbyggerne: – Det er først til mølla-prinsippet som gjelder (+) ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen