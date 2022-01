− Hvis Viken ikke blir oppløst, vil skandalen og suppa være komplett

Vikens fremtid henger i en tynn tråd. Det nye fylket kan ende opp med å bli oppdelt, dersom et politisk flertall i fylkestinget velger å søke om det. Flertallets standpunkt avhenger av hva Arbeiderpartiet går inn for. Det blir formelt klart lørdag 5. februar.

Foreløpig har Aps fylkeslag i Østfold og Buskerud sagt ja til å dele opp Viken, men i Akershus har de sagt nei. Samtidig er det store lokale variasjoner blant Aps medlemmer og i enkelte kommuner. For eksempel har formannskapet i Ap-styrte kommuner som Nordre Follo og Gjerdrum sagt at de ønsker å dele opp Viken. Nå melder Akershus Ap at de vil ta en ny runde og vurdere sitt standpunkt på nytt.

Dagsavisen har tidligere omtalt hvordan usikkerheten knyttet til hva et samlet Ap til slutt vil mene, har påvirket de øvrige partiene på fylkestinget. Brita Skallerud, Senterpartiets gruppeleder i Viken, har vært tydelig på at de vil avslutte samarbeidet med Ap på fylkesnivå, dersom partiet ender opp med å ikke støtte Sp i saken om en Viken-oppdeling. Da går fylkesrådet av, varsler hun. Det store spørsmålet er hvordan et slikt utfall vil påvirke regjeringssamarbeidet.

– Det blir ikke noe enklere å samarbeide i regjering med et parti som ikke holder sine løfter i samarbeidsplattformen, mener Skallerud.

Håper på fredelig slutt

Hvilke konsekvenser det får dersom Ap snur ryggen til en av Senterpartiets store fanesaker under valgkampen, er det ingen sentralt i Sp som vil si noe konkret om nå. I en uttalelse på vegne av partiet sier Sps parlamentariske leder Marit Arnstad at de forventer at det ikke blir nødvendig å ta stilling til dette spørsmålet.

− Ap-Sp-regjeringen er enige om at det skal settes i gang en prosess for å gjenopprette Akershus, Buskerud og Østfold basert på en søknad fra fylkestinget i Viken. På fylkesnivå går jeg ut ifra at Ap forholder seg til de avtalene som er gjort, sier hun.

Rigmor Aasrud, Aps parlamentariske leder, er også nølende med å kommentere hvordan denne saken kan påvirke regjeringssamarbeidet.

− Det får vi ta stilling til når det er gjort beslutninger i Viken. Jeg har respekt for de prosessene som skal gå der først, sier hun.

− Har dere fått noen advarsler eller noe press fra Senterpartiet i denne saken?

− Jeg prater godt med Marit, men vi har ikke pratet om dette, svarer Aps parlamentariske leder.

Summen av veldig mange menneskers vilje ser nå ut til å bli hørt. — Torleik Svelle, leder i Senterungdommen

Torleik Svelle, leder i Senterungdommen, har tidligere vært bekymret, men føler seg nå trygg på at Ap vil gå inn for å dele opp Viken. (Torstein Bøe/NTB)

Har fått troen tilbake

Torleik Svelle, leder i Senterungdommen, har tidligere uttalt at Akershus Aps standpunkt om å bevare Viken har skadet tilliten i regjeringssamarbeidet.

− Hvis Viken ikke blir oppløst, vil skandalen og suppa være komplett. Da vi lar vi et veldig lite mindretall kjøre over et enormt flertall i kommunestyrer, Stortinget og ikke minst blant folket, sier han til Dagsavisen.

Svelle var selv en del av regjeringsforhandlingene på Hurdal i høst. Sammen med AUF-leder Astrid Hoem kom han med innspill til forhandlerne i Ap og Sp.

− Jeg opplevde at samarbeidet på Hurdal var bra. Jeg ble overrasket over at to Ap-statsråder hadde en annen plan, som ikke var på linje med flertallet i fylkestinget i Viken. Det tror jeg overrasket en del i Ap også, sier han, med henvisning til at utenriksminister Anniken Huitfeldt og kunnskapsminister Tonje Brenna, som begge sitter i styret til Akershus Ap, skapte tvil om Vikens framtid i begynnelsen av januar.

Selv om han ble overrasket da Akershus Aps opprinnelige standpunkt ble kjent, har han nå stor tro at Ap til slutt ender opp med å ville løse opp Viken. Noe annet ville vært sjokkerende, mener han.

− Det har vært noen krumspring underveis i denne prosessen, men summen av veldig mange menneskers vilje ser nå ut til å bli hørt. Slik jeg leser landskapet nå, er det tydelig at Ap vil gå inn for å dele opp Viken. Det er mulig jeg er evig optimist, men det ville overraske meg enormt hvis det blir et annet utfall, sier han.

Dette skjer framover nå

For tiden pågår det en offentlig høringsperiode, der hele Viken-samfunnet kan komme med innspill. Høringsperioden varer fram til 1. februar.

Fylkestinget skal beslutte hvorvidt de skal søke om en oppdeling eller ei i et møte som skal gå over to dager, den 23. og 24. februar.

Før det, den 5. februar, skal Arbeiderpartiet klargjøre hva de skal stemme i fylkestinget. Deres beslutning vil avgjøre utfallet av saken.

Dersom et flertall stemmer ja for å søke om en oppdeling, vil søknaden bli sendt til regjeringen innen 8. mars. Stortinget skal komme med et endelig, politisk vedtak innen sommerferien.

Ved et positivt stortingsvedtak for oppdeling av Viken, vil fylket opphøre tidligst fra og med 2024.

