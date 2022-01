– Flyplassen er tungsolgt

Som kjent forsøker Jotunfjell Partners å selge terminalbygget og tilhørende infrastruktur på Moss lufthavn Rygge (MLR), etter at de selv ga opp å få til en gjenåpning av den sivile flyplassen.

Status per 3. januar er at de fortsatt ikke har klart å finne noen nye eiere.

Hans-Christian Birkedal, transaksjonsdirektør i DNB Næringsmegling, har tidligere uttalt at han hadde et håp om å få avklart et salg i løpet av 2021. Han ønsker ikke å kommentere salget på nåværende tidspunkt, men viser i stedet til Jotunfjell Partners.

Deres talsperson, Espen Ettre, forteller at koronapandemien har gjort det ekstra vanskelig å få solgt flyplassen.

– Den er tungsolgt. Slik situasjonen er nå, er det ikke noen gode tider for luftfarten. Det er lite optimisme der nå. Det rammer et salg som dette, sier han.

Det er ikke sikkert at vi kommer til å holde flyplassen i like god stand fremover. — Espen Ettre, talsperson for Jotunfjell Partners

Vil kutte ned på utgiftene

Flyplasseierne har holdt bygningsmassen ved like helt siden oppkjøpet våren 2017. Ifølge dem selv har dette kostet dem seks til sju millioner kroner i året. Til sammen har det altså kostet dem – grovt regnet – rundt 30 millioner kroner bare å eie flyplassen. Pengene har blant annet gått til oppvarming, service av tekniske anlegg og annen vedlikehold.

Det er utgifter som de nå ønsker å kutte ned på.

– Det er ikke sikkert at vi kommer til å holde flyplassen i like god stand fremover. Vi må fortsatt gjøre nødvendig vedlikehold, men vi må prøve å få den summen på seks til sju millioner kroner ned på en eller annen måte. Det har vi begynt å se på nå, sier Ettre.

Et av sparetiltakene kan være å kutte ned på strømregningen.

– Flyplassen har et fjernvarmeanlegg som er dimensjonert til flere millioner passasjerer. Det er for tungt å drive i en situasjon når det ikke er flyplassdrift. Vi må se på hele det systemet. Vi skal la det gå nå i vinter, så får vi se, sier Ettre, før han understreker at de fortsatt skal holde bygningsmassen oppvarmet.

Angrer på kjøpet

I dag leier Moss kommune deler av flyplassen i forbindelse med deres håndtering av koronaviruset. De bruker terminalbygget til blant annet koronatesting, vaksinetaking og smittesporing. Politiet og Forsvaret har også leid terminalbygget tidligere.

Det er leieinntekter som gjør at utgiftene til vedlikehold holdes litt nede, men summen er ifølge Ettre såpass lav at den ikke har noen stor effekt på det samlede regnestykket.

Han forteller at Jotunfjell Partners skal vurdere veien videre, dersom de ikke klarer å selge flyplassen.

– Hvor lenge kommer dere til å aktivt forsøke å selge terminalbygget?

– Det vet vi ikke ennå. Vi har ikke oppsummert noen ting ennå. Det må vi gjøre i tiden fremover. Blir det ikke solgt, blir det fortsatt stående, svarer han.

Han legger til at Jotunfjell Partners aldri ville ha kjøpt flyplassen, dersom de hadde visst det de vet i dag.

– Det har blitt en mye større risiko å eie flyplassen enn da vi kjøpte den. Det har to år med katastrofesituasjoner i luftfarten gjort, sier han med henvisning til koronapandemien.

