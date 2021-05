Lettelser i koronatiltakene i Moss

Den siste tiden har regjeringen pålagt kommunen å følge koronaforskriftene for tiltaksnivå 5B. De ble nylig utvidet til å vare fram til 16. mai.

Kommunen har flere ganger bedt om lettelser i tiltakene. Nå har de endelig blitt hørt.

Klokken 15.00 fredag hadde kommunen et møte med Statsforvalteren. Et par timer senere gikk regjeringen ut med nyheten om at Moss er en av kommunene hvor det blir lettelser. Det vil skje fra og med natt til mandag 10. mai.

– Dette er vi veldig glade for. Det var dette vi mente var riktig, forteller ordfører Hanne Tollerud.

Stadig færre smittede

I denne ukas lokale risikovurdering konkluderte kommuneoverlege Kristian Krogshus med at det var på tide med lettelser.

– Basert på at Moss nå er på risikonivå 2, mener vi at kommunen snarlig kan tre ut av kapittel 5B og over på nasjonale tiltak. Imidlertid vurderer vi fortsatt behovet for lokale tiltak, skrev han i risikovurderingen som ble delt av kommunen på tirsdag.

Bakgrunnen er blant annet smittenivået i Moss. Så langt denne uka har bare ni personer i Moss fått påvist covid-19. Tallet har vært dalende. I uke 17 var antall smittede 19, mens i uke 16 var det 25. Se oversikt her:

Antall nye ukentlige smittetilfeller i Moss så langt i 2021. (Kenneth Stensrud)

Skal komme med lokale regler

Samtidig som at regjeringen gir Moss og ni andre kommuner lettelser, anbefaler de at kommunene innfører lokale tiltak eller justerer allerede innførte tiltak.

Dette vil Moss kommune gjøre allerede lørdag. Da er formannskapet innkalt til et ekstraordinært møte for å vedta nye, lokale smittevernregler.

Det planlegges et nytt møte mellom Statsforvalteren og kommunen for å vurdere situasjonen mellom 18. og 20. mai.

