Ønsker forbud mot privat fyrverkeri: – Fyrverkeri koster dyreliv, ferdig med det.

Hvem: Ole Johnny Martinsen (61)

Hva: Leder i Moss og Omegn Dyrebeskyttelse

Hvorfor: Ønsker, sammen med over 40 andre organisasjoner, å forby privat fyrverkeri

Hei!

– Hei du, bare et lite øyeblikk. Jeg skal bare ta siste tyggen på lunsjen her. Sånn!

Jula ringes inn, mens det nye året feires med et smell. Det siste der gjør dere ikke så begeistra?

– Nei, hehe, vi er vel ikke begeistra i det hele tatt. Vi jobber med og for dyra, i forening eller organisasjon, og i tillegg har vi dyr sjøl. Så vi veit hvordan dette her er når vi begynner å nærme oss nyttår. Eller, ikke nærmer oss heller, det begynner jo snart.

Kan man ikke bare trene dyra sine til å bli vant til fyrverkerilyder, da?

– Det er nok mange av oss som gjør det, og lenge før nyttårsaften. Men de venner seg ikke til det. Det er ikke bare smella, det er lysglimtene på himmelen og. Hvis det hadde vært for et kort øyeblikk, så klarer de se mye bedre enn om det smeller over flere dager. Det finnes videoer på YouTube man kan kjøre på TV-en, og det er det mange av oss som gjør. Men de er livredde likevel. Og så er det dyra som er ute, vi snakker jo deres sak og. Det er like stort problem for dem. Vi har blant annet en nabo her borte som har en hest, og det er et svare strev med å holde den rolig på nyttårsaften.

Ja, hvilke konsekvenser er det egentlig for dyra her?

– Her er det ikke bare snakk om de tamme dyra, som hund, katt og kanin, og de andre vi har hjemme. Det er kuer, hester og sauer og. Også har du alt av fugler. Jeg mener det var for noen år siden, i en by i Arkansas i USA. Der ramla det ned fem tusen fugler første januar, de gikk rett i bakken og døde. Og det er en grunn til at det skjer første januar. Det er en alvorlig trussel for fuglene. De blir skremt, og bruker mye av fettlagrene sine på å holde seg oppe og komme seg bort. For dem som har hund eller katt hjemme, så får mange av dem ikke noen nyttårsfeiring, fordi det står en haug med folk utenfor og skyter opp fra formiddagen av for å se om det virker. Jeg ser ikke noe positivt ved dette i det hele tatt. Det finnes mange måter å feire at vi skal inn i et nytt år. Det finnes blant annet noen kommuner i Sverige hvor de har lysshow isteden.

– Fyrverkeri koster dyreliv, ferdig med det.

Synes du vi er litt i overkant egoistiske?

– Jeg hadde ikke tenkt til bruke det ordet der, men det er klart det er mye egoisme i det her. Hadde man tatt hensyn til dyra, så hadde man bare ikke gjort det. Da hadde man funnet andre måter å feire på. Verden går fremover. Det er også miljøhensyn oppi det hele, som det er greit å ta med i en sånn her sammenheng. Fyrverkeri er ikke noe særlig bra for miljøet. Tidligere var det sånn at vi pella fyrverkeri i flere dager, og det gjør vi fortsatt, selv om det har fått en litt annen fasong og en annen greie ved seg. Fuglene er nede og henter, spiser det, gir det til unga sine og bygger reir av det. Jeg har ikke spesielt stor forståelse for de som velger å fyre opp.

Men dere er for et privat forbud, ikke kommunalt?

– Jeg er ikke for fyrverkeri uansett om det er kommunalt eller privat. Det er nok ikke de fleste som er imot privat fyrverkeri heller. Men det er bedre, også skjer det i et veldig kort tidsrom der det er mulig å være sammen med dyra sine, samtidig som andre kan feire slik de vil. Vi hadde en hund på seksti kilo, som prøvde å krabbe under badekaret med fem centimeter klaring. Det er sikkert mange som ikke tenker på det, at det stresser dyra veldig. Men nå har vi blitt såpass opplyst, og det står så mye om det på nettet at dette skremmer livet av dyra, så jeg tenker at vi må tenke litt nytt. Etter hvert så håper jeg at kommunen kanskje kan bruke et lasershow for eksempel, som er et bra alternativ til fyrverkeri.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Ops! Jeg kan ikke si at det er bibelen, akkurat. Jeg leser noen bøker, men jeg er ikke så god på å huske titler. Men jeg leste en bok som heter «Mr Tourette og jeg» for en del år tilbake. En fantastisk bra bok, som bød på både humor og alvor. Den var en sånn som gikk rett i hjertet.

Hva gjør deg lykkelig?

– Være sammen med familie og gode venner, når en har mulighet til det i disse tider.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da drar jeg på ferie til Frankrike.

Det hørtes bra ut nå!

– Skulle gjerne gjort det, men men men. Får vente en stund til.

Er det noe du angrer på?

– Masse! Haha, men det har du ikke tid til å høre på. Jeg angrer nok på mye jeg ikke har gjort også.

Hvilken superkraft skulle du ønske du hadde?

– Det måtte vært å ha gjort noe for andre mennesker på et eller annet vis. Kanskje ordna så alle hadde fått vaksine i hele verden. Det hadde hjulpet. Vaksinemannen!

Hvem var din barndomshelt?

– Björn Borg. Han var nok den store helten min i de tidlige ungdomsåra. Jeg hadde gleden av å møte han også. En stor helt!

Hvilke tre gjester ville du invitert til middag?

– Oi! Jeg måtte vel nesten plukka en bra skuespiller her. Tom Hanks, kanskje. Det hadde vært en interessant fyr å snakke med. Og kanskje Jonas Gahr Støre. Og en tredje. Hvordan skal man få dem alle til å harmonere, da? Kanskje egentlig Kong Harald! Han har humor!

