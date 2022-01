Viken - Ikke noe gigantfylke

Hadde de som ønsker å oppløse Viken tatt seg bryet med å kvalitetssikre påstander, så er det klart at Viken ikke er et veldig stort fylke i Norge. Faktum er at blant dagens 11 fylker i Norge, så er Viken per dags dato Norges 6. største fylke målt i areal med ca. 24.600 kvadratkilometer. Og videre – av de 19 “gamle fylkene” i Norge i 2019 ville Viken vært det 7. største fylket.

Når Sps Trygve Slagsvold Vedum hevder at Viken er et “gigantfylke”, så er faktum at Viken i areal er mindre enn både “gamle Hedmark” som han selv kommer fra. Innlandet fylke er mer enn dobbelt så stort som Viken, uten at Slagsvold Vedum hevder at Innlandet er noe “gigantfylke”. Avstanden fra Hvaler til Geilo er faktisk ikke større enn avstander man opplever innen andre fylker. Viken er ikke noe unormalt stort fylke i Norge. Derimot var både “gamle Østfold” med ca. 4.000 kvadratkilometer og “gamle Akershus” med ca. 5.000 kvadratkilometer unormalt små fylker i Norge.

Når det kommer til innbyggertall, så er derimot Viken Norges største fylke. Viken er nesten dobbelt så stort som nest største fylke Oslo og som tredje største fylke Vestland. Derfor skal Vikens areal sett i forhold til antall innbyggere ikke tilsi at Viken er unormalt stort.

På denne bakgrunn virker det underlig at politikere fra Ap, Sp i Østfold mener at de ikke klarer å håndtere et fylke på størrelse med Viken, mens rødgrønne fylkespolitikere i flere sammenlignbare fylker ikke ser det som noe problem å styre et fylke på denne størrelsen. Da blir spørsmålet vi i Østfold må stille oss: Er det Viken fylke det er noe galt med, eller er det de rødgrønne politikerne i Østfold det er noe galt med?

Arbeiderpartiets fylkesstyre i Akershus, som ønsker å bevare Viken fylke, har kanskje mer pågangsmot og større visjoner enn sine kolleger i Østfold Arbeiderparti? Arbeiderpartiets fylkesstyre i Akershus har kanskje også innsett at Akershus var, og kan bli, et veldig lite fylke. For innbyggerne i Østfold sin skyld får vi håpe at Østfold Ap tør å velge fornuft fremfor å blindt følge Sps krav om å oppløse Viken. Og for ordens skyld: Høyres politikere i både Viken og Østfold har verken motforestillinger eller problemer med å håndtere et fylke som Viken til beste for innbyggerne.

