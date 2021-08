Riksvei 19 - nok en gang

Beslutningen om jernbanetraseen er nå endelig tatt, og utbyggingen er i gang.

Men riksvei 19 er fortsatt uløst! Dette burde vært løst samtidig! I alle disse årene er det fortatt et ukjent antall grunnundersøkelser. Men det som kommer ut av alle disse, er at det hele tiden byttes ut ansatte i prosjektledelsen. Og ingenting annet skjer enn at det blir lansert stadig nye forslag til løsninger, bortsett fra en tunnelløsning. På Vestlandet og Nord-Vestlandet er det kommet flere tunnelprosjekter, og nye er under bygging! Det er visst ikke noe problem der. Blant annet ble det i 1993 bestemt av Stortinget at det skulle bygges tunnel til Nordkapp for at turistene skulle få raskere vei dit! Kostnad: 1078 millioner 1999-kroner!

Nå skriver vi i 2021, og det er på høy tid å løse veiproblemene i Moss.

Forbindelsen mellom Horten og Moss er en viktig trafikkåre på Østlandet, da en stor del av Norges befolkning sokner til dette området.

Nå må alle de politiske partier i Moss stå samlet om hvordan de vil løse trafikkproblemet, og ikke overlate alle valg av løsninger på trafikkproblemene i Moss til Statens vegvesen.

Moss kommune får komme med forslag til traseer, og så får Statens vegvesen komme med løsninger og utredninger på en trasse som er til den beste løsning for innbyggerne i Moss. Kanskje ikke den billigste løsningen er den beste for Moss?

Ett alternativ er å flytte ferjeleiet til Klevberget. Da løser men ferje- og havnetrafikken i første omgang, og så får man se på Jeløytrafikken etterpå. Myndighetene vil jo redusere biltrafikken.

Et annet alternativ et å legge lokk på det som skal bli den nye sjøsiden, slik at man får ferjetrafikken og parkering for den nye bebyggelsen som kommer under lokket. Da kan man bygge tunnel til E6 fra dagens Moss stasjon. I tillegg får man med Jeløytrafikken, og beholde ferjeleiet.

Det er nå avgjørende at Moss kommune står samlet, og krever én bestemt løsning for byen vår! Tiden er inne for handling. Vi kan ikke overlate dette til Statens vegvesen. De har utredet nok av alternativer som ikke er tjenlig for vår kommune.

Alt er mulig å løse i dag, og staten må bare bruke de pengene som er nødvendig for å løse en av de viktigste samferdselsårene for vår region. Vi må være så realistiske å innse at det fortsatt er behov for vei og bil her i landet.