Hele bygda kom sammen for å redde skolen

Torsdag, like etter klokken 16.00, rykket nødetatene ut til skolen, tidligere kjent som Kirkebygden barne- og ungdomsskole. Der tok etter hvert flammene overhånd og skolen endte opp med å bli totalskadd. Kun idrettshallen og administrasjonsbygningen ble berget.

Brannmannskaper fra hele distriktet ble sendt til Våler for å kjempe mot flammene. De ble tatt imot av innbyggere som sørget for mat og drikke til langt utover natten. Frivillige stekte vafler og kanelboller, mens butikker ga bort matvarer. Alt dette for å sørge for at brannmannskapene fikk nok energi til å holde ut gjennom det krevende slukningsarbeidet.

– Jeg er utrolig stolt og rørt av hvordan folk har stilt opp, sier ordfører Reidar Kaabbel.

Ordfører Reidar Kaabbel har selv gått på skolen som nå ligger i ruiner. – Det er bare tragisk, sier han om brannen. (Kenneth Stensrud)

Takket innbyggerne

Dagen etter la Mosseregionen interkommunale brann og redning (MIB) ut en melding på Facebook, der de takket lokalbefolkningen.

– Vi ønsker å rette en stor takk til alle innbyggere som hjalp til på alle nivåer! Alt ifra mat og drikke, slangerulling og vannkjøring, teknisk assistanse, veisperring og beredskap for ev. evakuering etc. Igjen – tusen takk, lød meldingen.

Ordfører Kaabbel la også ut en melding på Facebook da brannen pågikk som verst. Han oppfordret bønder med gjødselvogner til å fylle dem med vann og ta kontakt. Hensikten var å hindre at brannen skulle spre seg til den nærliggende skogen.

– Det tok helt av. Vi fikk hjelp fra hele kommunen og til og med nabokommuner helt ut til Askim. Både privatpersoner og næringslivet bidro. Det var veldig raust og gjorde at brannvesenet kunne konsentrere seg om skolen, sier en rørt ordfører.

Traktorer og tankbiler fra privatpersoner og bedrifter sto på rekke og rad, for å hjelpe til med slukningsarbeidet. (Privat)

Mistet bygdas eneste ungdomsskole

Kaabbel har selv gått på skolen som nå ligger i ruiner. Han satt bare noen hundre meter unna, på herredshuset, da de første meldingene om brannen kom.

– Jeg visste at det var folk der borte, blant annet rektor, men heldigvis skjedde dette etter skoletid. Gudskjelov ble det ingen skader på mennesker, sier han.

Den nedbrente skolen var bygdas eneste ungdomsskole. Alle klasserom har brent ned. Kommunen jobber nå med å finne alternative løsninger for elevene. Inntil videre må de ha hjemmeskole.

– Dette er trist for elever, lærere og innbyggere for øvrig. Skolen er møteplassen for kommunen. Det er der vi feirer 17. mai. Alle i Våler har en tilknytning til stedet. Nå er det bare en askehaug igjen, sier ordføreren.

– Det er bare tragisk. Det ser ut som at det har vært en krig der, legger han til.

Må revurdere planene for ny skole

Våler kommune har allerede vedtatt å bygge en ny Kirkebygden skole. Planen var å videreføre en del av bygningsmassen som sto der, men som nå ligger i ruiner.

– Nå er vi nødt til å revurdere de planene, forteller kommunedirektør Ivar Nævra.

Han forteller at kommunen var helt i startfasen med å bygge den nye skolen.

– Det gir oss noen fordeler og ulemper. Fordelen er at vi nå kan tenke annerledes. Ulempen er at prosjektet trolig vil ta lengre tid enn opprinnelig planlagt, sier han.

Se bilder av ødeleggelsene her:

Administrasjonsbygget, hvor dette bildet er tatt, ble reddet fra flammene. (Kenneth Stensrud)

Dagen etter brannen pågikk det fortsatt etterslukningsarbeid. (Kenneth Stensrud)

Idrettshallen fikk røykskader, men ble berget. (Kenneth Stensrud)

Det var fare for at brannen skulle spre seg til skogen. Flere trær ble svidd, men spredning ble hindret. (Kenneth Stensrud)

Dagen etter brannen pågikk det fortsatt etterslukningsarbeid. (Kenneth Stensrud)

Administrasjonsbygget, hvor dette bildet er tatt, ble reddet fra flammene. (Kenneth Stensrud)

