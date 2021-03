Har fått 420.000 kroner for å bekjempe covid-19 i Moss

Prosjektet heter «StoppCovid i Moss» og har nå fått statlig støtte fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

De 420.000 kronene skal bidra til at koronainformasjon spres til alle i Moss, uavhengig av morsmål.

– Jeg tror smittetallene vil gå ned om flere får tilgang på den samme informasjonen, og dersom alle får muligheten til å bidra på lik linje, sier Ida Kjølsø, som er ansatt som prosjektleder for «StoppCovid i Moss».

Startet tegneprosjekt

Hun skal nå samarbeide med folk som kan en rekke språk og som vet hvilke kanaler mossinger kommuniserer gjennom.

Prosjektet har allerede nå før påske delt ut gatekritt og Kvikk Lunsj til barnefamilier. Nå håper de å se mange krittegninger i Moss med budskap som fremmer smitteverntiltak på forskjellige språk.

– Vi håper folk benytter seg av tilbudet og tror dette kan bidra til et sterkere samhold oss mossinger imellom, skriver Moss Frivilligsentral i en pressemelding.

Håper de kan bidra til at flere vaksinerer seg

De er fremdeles i oppstartsfasen av prosjektet og ønsker gjerne at folk med flerspråklig kompetanse tar kontakt dersom de ønsker å bidra.

Nylig ble også tiltaket «Koronatelefonen på flere språk» opprettet.

– Målet med vårt prosjekt er å nå ut til innvandrerbefolkningen i Moss med viktig informasjon fra blant annet regjeringen og myndighetene – og vi håper å nå ut til folk gjennom deres kanaler. Det er viktig at alle vet hvilke regler som gjelder, og at vaksinen er trygg – og ikke minst gratis. Vi skal formidle informasjonen gjennom våre nettverk, via plakater, filmer, sosiale medier og så videre, skriver Moss Frivilligsentral videre i pressemeldingen.

De vil også drive informasjonskampanjer om vaksineringen, inkludert temaer som ramadan og vaksine, graviditet og vaksine og transport til vaksinesenteret.

– Du vaksinerer deg ikke bare for deg selv, men også for de rundt deg, sier prosjektleder Ida Kjølsø.