Lyse Netter 2021 er avlyst på grunn av koronaviruset

Lyse Netter 2021 skulle egentlig ha blitt arrangert på Jeløy 4. og 5. juni i år. En rekke kjente, nasjonale og internasjonale artister (se oversikt lenger ned) skulle delta. Nå har planene blitt skrinlagt.

– Vi hadde først et ønske om å avholde i et mindre format og med hovedvekt på norsk musikk, men ser nå at det beklageligvis heller ikke vil være mulig. Tiden flyr fort, situasjonen er for uklar og prognosene for dårlige, forteller festivalsjef Martin M. Sørhaug.

Disse skulle delta

Lyse Netter ble arrangert for første gang i 2018. I tillegg til konserter, har programmet også inneholdt litteratur, visuell kunst og performance-kunst.

Følgende artister skulle delta i år:

Collectif Manouche (IT), Daughters of Reykjavík (IS), Fay Wildhagen, Hilma Nikolaisen, Jaga Jazzist, Jonathan Bree (NZ), Lee Ranaldo & Raül Refree (USA/ESP), Sara Parkman (S), Steven Wilson Quartet og Thomas Dybdahl.

I tillegg skulle følgende kunstnere/forfattere delta:

Elisabeth Thorsen, Kurt Johannessen, Leif Holmstrand (S), Ulf Karl Olov Nilsson (S) og Erik Pirolt.

Samtlige er varslet om avlysningen. Det samme er samarbeidspartnere, opplyser arrangøren.

Forsøker igjen i 2022 – med nye artister

Også i fjor måtte festivalen avlyses på grunn av koronaviruset. Da ble samtlige artister nevnt over med videre til 2021.

– Vi kommer denne gangen ikke til å duplisere og således skyve et helt program fram til 2022. Enkelte artister, først og fremst internasjonale, har blitt tilbudt plass på neste års program, de øvrige konsertene vil vi i stedet avholde i og eventuelt utenfor House of Foundation i løpet av sensommeren, høsten, vinteren og våren 2022. Vi vil blant annet vurdere en én-dags-festival i august, men føler at det foreløpig er for tidlig å ta en endelig avgjørelse vedrørende dette, sier Sørhaug.

Det er foreløpig avklart at Jonathan Bree (NZ) og Lee Ranaldo/Raúl Refree (USA/ESP) vil bli med på en ny festival i 2022. Den planlegges arrangert 10. og 11. juni.

Arrangøren opplyser at kjøpte billetter kan overføres til 2022. Det vil også bli mulig å få dem refundert.