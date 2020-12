200 Mosse-elever i karantene på julaften

Tre av de smittede er under 18 år, opplyser Moss kommune. Seks av tilfellene stammer fra kjente smittetilfeller, mens for to er kilden foreløpig ukjent.

Det er påvist smitte hos enda to elever ved Ekholt skole, hvor nå til sammen fire elever og fire ansatte har fått påvist korona.

180 elever fra 1. til 5. trinn og 23 ansatte er i karantene. Sluttdatoen for karantenen for elevene er ulik, den varierer fra julaften til 28. desember.

En ansatt ved Rosnes omsorgsbolig har også fått påvist korona. Dermed er seks ansatte der i karantene, og det er innført besøksstopp nå like før jul. Alle beboere og berørte ansatte blir testet.

Ordfører Hanne Tollerud føler med alle familier som er berørt av karantene eller isolasjon, ikke minst skoleelevene.

– Julen er en spesiell tid for mange, derfor blir det en ekstra påkjenning. Pandemien tar dessverre ikke juleferie, sier ordfører Hanne Tollerud.