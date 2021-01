20 nye smittetilfeller i Moss - Vet ikke smittekilden på 6 av dem

Det siste døgnet har 20 nye personer som bor eller oppholder seg i Moss testet positivt på covid-19.

To av de smittede er under 18 år. Smittekilden for 12 av tilfellene er kjente nærkontakter, mens for to av dem er smittekilden utenlandsreise.

De resterende seks har foreløpig ukjent smittekilde.

– Det er fortsatt tidlig i smittesporingen, men det er et urovekkende høyt tall, sier kommunikasjonssjef Therese Evensen i Moss kommune.

Kommuneoverlege Kristian Krogshus har tidligere uttalt at de forventet høye smittetall etter jule- og nyttårsfeiringen. Dette er grunnen til at de lokale smittevernreglene har blitt videreført torsdag, med noen små justeringer.



Det totale antallet som har fått påvist korona gjennom hele pandemiperioden er nå 830 i Moss.

Ansatte på Orkerød sykehjem smittet

En av de smittede det siste døgnet er ansatt ved Orkerød sykehjem. Dermed har nå to ansatte fått påvist smitte de siste par dagene. Som følge av dette er 8 ansatte og 14 beboere ved en avdeling på sykehjemmet i karantene. Alle beboere og ansatte ved den berørte avdelingen blir satt opp for test.

Tirsdag ble samtlige beboere, med unntak av dem som takket nei, vaksinert mot covid-19, men vaksinen vil ikke ha full effekt før etter den andre doseringen noen uker senere.

