Tirsdag 5. januar ankom de første vaksinedosene Moss. Samme dag ble de første innbyggerne vaksinert.

Orkerød sykehjem sto først i køen.

Sykehjemmet ble hardt rammet av koronaviruset tidlig i pandemien. Et smitteutbrudd førte til at totalt fem beboere mistet livet etter å ha blitt smittet av viruset. Nå skal beboerne beskyttes mot et nytt utbrudd.

– Ærefullt

Beboer Gerd Trondsen ble den første personen i Moss som fikk den nye koronavaksinen.

– Det gikk helt fint. Det gjorde overhodet ikke vondt, sa hun rett etter at sprøyta var tatt ut.

Vernepleier Vivian Sandvold fikk æren av å sette den første sprøyta.

– Det var veldig ærefullt. Jeg måtte skjerpe meg for å ikke skjelve, sa hun tydelig rørt.

Første leveranse: 176 vaksiner

Charlotte Østlie, konstituert virksomhetsleder på Orkerød sykehjem, forteller at vaksinasjonene betyr at de snart kan vende tilbake til en normal hverdag. Det betyr blant annet at de kan ta imot flere besøkende igjen.

– Dette er en historisk dag for oss, sier hun.

Foruten Orkerød sykehjem, fikk kommunen også nok doser til å vaksinere samtlige 44 beboere på Melløsparken sykehjem.

Til sammen ble det levert 176 vaksiner til Moss tirsdag. Hver person får to doser, som settes med tre ukers mellomrom.

Den neste leveransen med vaksiner ventes i løpet av noen dager. Etter at kommunens sykehjem har fått vaksiner, vil omsorgsboliger bli prioritert.

Noen takket nei

På Orkerød sykehjem hadde de nok doser til å vaksinere samtlige 88 beboere.

Noen har derimot takket nei. Dette gjelder i all hovedsak pårørende, på vegne av beboere med demens.

Østlie nevner at på en av sykehjemmets avdelinger har 6 av 24 beboere takket nei til vaksine.

Også mange ansatte har fått vaksinen. Ifølge Østlie gjelder det samtlige vernepleiere/sykepleiere, tre leger og fire nattevakter.

800 smittede siden mars

Det siste døgnet har fem nye mossinger testet positivt på covid-19. Det totale antallet mosseboere som har fått påvist smitte har dermed økt til 800.

Inntil søndag haddet det blitt registrert litt over 2.100 vaksinerte i Norge, men denne uka trappes vaksineringen kraftig opp.

Folkehelseinstituttet (FHI) anslår at man får nok vaksiner til fem millioner nordmenn i løpet av de første tre kvartalene av 2021, ifølge NTB.

Disse gruppene skal prioriteres

Den første vaksinen mot covid-19 i Norge ble tatt 27. desember. Statsminister Erna Solberg kalte det en frigjøringsdag.

Foreløpig står sykehjemsbeboere først i køen, etterfulgt av personer over 75 år.

Tredje kategori i vaksinekøen er personer mellom 65 og 74 år, samt personer mellom 18 og 64 år med enkelte alvorlige underliggende sykdommer.

