Teatersjef: – Skjønberg var en av Norges største scenekunstnere

– Espen Skjønberg er en av de absolutt største scenekunstnerne vi har hatt i norsk teaterhistorie. Han var folkekjær, og ikke bare kjent fra Nationaltheatret, men fra utallige filmer. Han var dessuten veldig viktig for fjernsynsteateret. Han har vært der for flere generasjoner, sier Seltun til NTB.

Skjønberg har hatt over 70 roller på Nationaltheatret og spilte også på en rekke andre scener i Norge gjennom sin lange skuespillerkarriere.

– Det er et stort tap for norsk teater, og det er med sorg at vi har mottatt budskapet om Skjønbergs bortgang, sier Seltun.

