Stor spesial: Midgardsblot i bilder

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Fire dagers musikk- og vikingfestival er over, og kort oppsummert leverte de varene også denne gangen. Blant konsertene som satte mest spor, er Seigmen og det tyske deathcorebandet Texas Cornflake Massacre.

– Det er herlig å være her og endelig spille på Midgardsblot, annonserte vokalist Matt Jorgensen fra scenen.

– Jeg kom til denne festivalen første gang i 2015, og har vært her hvert eneste år siden. Det er min desiderte favorittfestival, så å få spille her er en drøm som går i oppfyllelse!

Les også: Blot til lyst på Midgardsblot (+)

Sander Pedersen (t.v) og Jørgen Haugen spiller trommer og bass i Mortal Fear. (Gry Catinka Wold)

Massiv respons

Et ungt, lokalt thrash metalband, Mortal Fear trakk stinn brakke da de spilte sin første konsert noensinne i Gildehallen.

Inne var det fullt, og utenfor sto køen flere hundre meter.

Guttene i Mortal Fear virker overveldet over responsen, og sier til Dagsavisen at de ikke kunne forestilt seg at debutkonserten skulle gå så bra.

– Det var veldig kult!, sier trommis Sander Pedersen (22).

– Det var fullt to minutter etter vi gikk på scenen, og vi leste på sosiale medier etterpå at folk hadde stått i kø og ikke kommet inn.

– Vi hadde ikke ventet oss det på debutkonserten. Vi er veldig glad for at Midgardsblot hadde så stor tro på oss og ga oss en så god spilletid.

Foruten Sander, består bandet av Lukas Eide (20) og Jørgen Haugen (17). Og som midlertidig vokalist, Sanders pappa Bjørn.

Les også: Kylie og Nick reiste 16 000 kilometer for å gå på festival. Og gifte seg (+)

Gåte avlyste

Midgardsblot er kjent for å by på en blanding av musikk innen sjangrene metall og folk, og formidling av middelalderhistorie.

Festivalsjef Runa Strindin har som fokus å booke bredt, og gi publikum både noe de ønsker seg, noe de ikke visste at de ønsker seg, og noe de ikke trodde de skulle like engang.

– Vi har et bredt program med alt fra Gåte, Bel Canto og Seigmen til metal gigantene Amon Amarth, Emperor og Testament, har hun fortalt tidligere.

– Når jeg booker, tar jeg det som passer inn på den historiske grunnen vi er. Borre er et vakkert sted, så bandene må kle historien og området. Borrehaugene er den ubestridte headlineren. Jeg booker bredt fordi det er et mål både å treffe folk i mange ulike sjangre. Vi er en blanding mellom Roskilde og Burning Man, med viking-fortegn.

På årets festival var det Seigmen, Emperor og de amerikanske thrash-legendene Testament som headlinet festivalen. Gåte måtte avlyse på grunn av sykdom.

Les også: Midgardsblot knytter folk sammen (+)

Se bildene fra Migardsblot 2024 her:

Utvid Automatisk avspilling Bilde 1 av 39 Songleikr (Gry Catinka Wold)

Les også: Kongen kunne valgt å vise ryggrad i møte med skandalene (+)

Les også: Derfor er Tim Walz elsket av vanlige arbeidsfolk (+)

Les også: Psykiatrien: – Jeg syns systemene er undertrykkende (+)