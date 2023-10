Blytung Høstsabbat skal ryste kirkeveggene

Sabbat er i jødisk tradisjon den siste av ukens dager, forbeholdt hvile og gudstjeneste. Overholdelsen er påbudt i 2. Mosebok 20,8–11 og 5. Mosebok 5,12–15 (4. bud i jødisk tradisjon). Men for ti år siden startet to venner opp en festival som innbyr til alt annet enn hvile, og fordrer en stor arbeidsinnsats av dem som driver den.

Denne helgen braker det løs med den tiende Høstsabbat-festivalen på Kulturkirken Jakob i Oslo med store og små tungrockband. I år er det svenske Witchcraft, Bongripper fra USA og britiske Green Lung som topper lista.

Og i anledning tiårsjubileet har arrangørene supplert med en fjerde scene, Doga, i tillegg til de faste Kapellet, Krypten og Verkstedet.

At de arrangerer festivalen på høsten, er ikke tilfeldig.

– Vi valgte høsten mest fordi det var mange flere slike typer festivaler på våren. Også er høsten et riktig tidspunkt for den musikken, det er mørkt og guffent.

Norsk på hjemmebane

Ole Christian Helstad, festivalsjef for Høstsabbat. (Privat)

Det hele begynte på klubbscenen Betong på Chateau Neuf i 2013. Intensjonen til Ole Christian Helstad og Jens Andreas Storaker var å vise fram norske undergrunnsband innen blant annet sjangrene doom, sludge og stonerrock.

– Vi syntes det var så mange bra band i disse sjangrene som fikk lite oppmerksomhet i utlandet. Så vi ville lage en festival som samler de beste norske bandene, og invitere festivalfolk fra Europa til å komme. Tanken min sånn helt privat det aller første året, var å gjøre det som en slags showcase, forteller Helstad.

Allerede fra 2014 begynte arrangørene å få inn utenlandske band på plakaten.

– Det begynte med noen svenske band, og så har det ballet på seg opp gjennom årene. Men vi har prøvd å holde et norsk fokus hele tiden.

Etter tre år på Majorstua ble Betong for lite. De flyttet festivalen et hakk nærmere sentrum, til Vulkan.

– Så har vi bygget oss opp steg for steg. I 2018 kunne vi arrangere i kirken for første gang, og da falt bitene på plass. Alt ga mye mer mening. Høstsabbat ble noe annet etter det, og katalyserte det som kom etterpå.

Høstsabbat-navnet kom på bordet etter en lang brainstorm.

– Vi ville ha et navn som lener mot konseptet, som er sjangere med fokus på estetikk og med Black Sabbath som de største forfedrene. Heksesabbater og slikt hører med i sfæren, så å holde konsertene i en kirke er midt i blinken for stoner doom der mye av bakteppet er munker, kapper, hekser og kirker.

– Men selv om vi har bygget oss opp og blitt større, har alltid grunnpilaren vårt vært å vise fram norsk undergrunnsmusikk.

[ Metallegender til Tons of Rock i 2024 ]

Kirkelig svartmetall

Festivalarrangørene har hele tiden hatt et godt samarbeid med kirken. For det er jo intet mindre enn bemerkelsesverdig at kirken synes det er ok at det spilles svartmetall og serveres øl i lokalene deres?

– Kirken er helt fantastiske, vi kan ikke få fullrost dem nok. Det setter visse begrensninger å være i kirken selvsagt, som at vi ikke kan være for mange selv om lokalet er stort. Det er et gammelt murbygg og vi må ha god nok brannsikkerhet, sier Helstad.

– Årets festival åpnes av bandet Witch Club Satan som spiller kullsvart black metal. Men de har ikke sataniske tekster og har et feministisk preg ettersom bandet består av tre jenter. De snur opp ned på hele greia og har gjort en sjokkentré på metalscenen, forteller han.

Witch Club Satan, her Nikoline Spjelkavik (til venstre) og Victoria Fredrikke Schou Røising. Johanna Holt Kleive bak trommene. (Mode Steinkjer)

Witch Club Satan ble hyret inn på Roskilde og Tons of Rock etter å ha sluppet sin første singel tidligere i år, og er en av konsertene festivalsjefen gleder seg til på årets festival.

– De spiller dette showet bare fire ganger. Det er her i Oslo, i Helsinki, Bergen og Stockholm, sier Helstad som selv spiller i bandet Sâver som har albumslipp 10. november, og driver plateselskapet Vinter Records på siden.

– Vinter Records ble startet under koronapandemien. Som en hobby, kan du si.

Helstad gir ikke ut eget materiale der, men har signert undergrunnsband som de har troen på.

– Per nå har vi gitt ut blant annet MoE, Dig Deeper fra Oslo, og det svensk-tsjekkiske postmetal-bandet Norna, i tillegg til en rekke andre norske i samme segment. Og Akersborg og Leonov som begge slipper album de neste ukene, og som også spiller på årets Høstsabbat, forteller han.

[ NRKs populære musikkprogrammer borte fra nettet ]

– En milepæl

Det har ikke manglet på musikalske høydepunkt og store opplevelser i løpet av de ti årene med festivaler. Likevel er det én konsert som skiller seg mer ut, enn alle andre.

– Amenra da de spilte det første året vi var i kirken. Det var et band vi hadde drømt om å få booket lenge, spesielt etter at vi fikk kirken som venue. Det omfavner estetikken som de har i bandet veldig godt, forteller Helstad.

– Da kunne Jens og jeg snu oss mot hverandre, ta en high five og vite at vi hadde fått til en konsert vi virkelig ville ha godt på selv også. Det var en milepæl. Også tror jeg det var symptomatisk på mange måter. Da vi hadde kommet til kirken, kunne vi ta lineupen et steg opp fra der vi var tidligere.

Det kirkelige rommet gir en helt spesiell estetikk til konsertene. Her fra Graveyard sin konsert på Høstsabbat 2022. (Høstsabbat)

Festivalen har ikke planer om å bli store, selv om årets lineup er mer massiv enn noen gang.

– Vi har leid et ekstra lokale i forbindelse med jubileet. Men vi er en nonprofit-festival og har ingen planer om å bli på størrelse med Inferno eller noe sånt. Vi har rundt 650 publikummere, og det er et lite miljø. Det kommer folk fra Oslo og Norge selvsagt, men også folk fra Asia, Australia, Irland – hele verden egentlig. Vi har en hengiven publikumsskare som føler eierskap til festivalen, som sier at de føler de kommer hjem hver høst. Det er stort for oss.

– Hvordan blir årets festival, tror du?

– Det kommer til å bli helt fantastisk, som alltid. Vi har et litt bredere spekter i år, og vi har åtte flere band som skal spille. Lineupen er uppet en god del på bandstørrelser, og vi har utvidet litt på sjangeraspektet og inkludert band som har mer elektroniske elementer som Aiming For Enrike og John Cxnner.

The Moth Gatherer (SE) på Høstsabbat 2022. (Høstsabbat)

Årets festival blir altså et jubileum verdig.

– Jeg personlig gleder meg mest til Witch Club Satan og LLNN. Bongripper tror jeg også blir helt episk, da står jeg på gulvet og er fan selv, sier Helstad som også trekker fram Aiming For Enrike og Cult Member, som var Spellemann-nominerte for beste metal-album i 2022.

[ Bylarm løftet fram en rekke nye artister. Se bildene her ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen